Tirsdag i neste uke arrangerer Rennebu Bonde- og småbrukarlag åpent møte i kultursalen på Berkåk. Temaet er «Matberedskap i et evighetsperspektiv», og i forbindelse med arrangementet er det hentet inn en rekke profilerte innledere.

Tor Jacob Solberg er leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kirsti Winnberg, kjent som "kuinfluencer", er fagkonsulent og kommunikasjonsrådgiver i Gjete, mens Bjørn Egil Flø er forsker ved NIBIO - Divisjon for matproduksjon og samfunn.

I tillegg er pensjonert gårdbruker og ordfører i Rennebu og Per Arne Lium en selvskreven deltager på møtet.

Det er heller ingen hvem som helst som skal lede møtet og debatten; konferansier Hans Bårdsgård har dekket primærnæringene i avisa Nationen i mer enn tjue år i tillegg til at han driver med skog og korn på hjemgården i Selbu.

– Møtet egner seg for langt flere enn bønder, så vi håper både forvaltere, politikere og ikke minst den jevne forbruker tar turen, sier Arne Mærk Ersvik, leder av Rennebu i Rennebu bonde- og småbrukarlag.

– Selv er jeg ikke bonde, men glad i mat, legger han smilende til.

Med seg i arrangørstaben har han i første rekke med seg sau og geitebonde Steinar Vatne på Grindal og bonde og Lars Arne Havdal, som på sin side driver gårdsbruk i Gisnadalen der han så sent som i fjor høst tok i bruk sin nye driftsbygning etter å ha investert 10,8 millioner kroner i nytt fjøs med melkeroboter.

Medlemmene i laget driver altså en mangslungen og bred virksomhet, der fellesnevneren er ønsket om å bruke mer av de nasjonale ressursene i matproduksjonen.

– Det er ikke vanskelig å finne norsk mat i butikken bare en tar seg tid til å se etter. Da er det nok verre på restauranter og sånt, sier de.

– Kjøtt, fisk og grønnsaker, ja alt vi spiser, påvirker naturen. Det er viktig å få frem at det ikke er for bonden, men for samfunnet som helhet at det er avgjørende med selvforsyning og trygg mat, sier Vatne.

Møtet er åpent for alle, og egner seg for alle som spiser mat - og da helst norsk mat.

– Ingen av innlederne er skåret for tungebåndet, og Bårdsgård er en slagferdig kar som nok vil holde styr på forsamlingen, sier Arne Mærk Ersvik i Rennebu Bonde- og småbrukarlag.