Rennebu kommune innfører nå nyheten der du kan avtale møte med saksbehandler digitalt.

– Vi lanserer egen bookingkalender for møte med saksbehandlere, opplyser leder for servicetorget i Rennebu kommune, Janne Havdal Nordbø.

Styrker tjenesten

Hensikten med innføringen av bookingkalenderen, er at når du avtaler på forhånd, vet du at din saksbehandler er ledig når du kommer. Saksbehandler får da mulighet til å forberede seg til møte og gjøre undersøkelser knyttet til akkurat din sak.

– Dette er et tiltak for å styrke tjenestetilbudet vårt ut til publikum. Målet er at du skal få raskere og bedre hjelp til ditt prosjekt og at vi skal skape større forutsigbarhet for publikum og våre ansatte, forteller Havdal Nordbø.

Slik avtaler du

Går du inn i bookingkalenderen, finner du oversikt over saksbehandlere i kommunen og hvilke områder de jobber innenfor.

– Når du har funnet riktig saksbehandler til din sak, trykker du "Avtal møte", sier Havdal Nordbø.

Ledige møtepunkter til saksbehandleren kommer opp og du velger hvilken dato du ønsker møte, deretter velger du tidspunkt, og trykker "Fortsett".

Videre skriver du inn navn, epost, telefon, adresse, helst også gårds- og bruksnummer. Du huker av for hvilket møte du ønsker som kan være telefonmøte, fysisk møte eller møte via teams. Til slutt skriver du hva henvendelsen gjelder.

Fullfør

Når skjemaet er fylt ut trykker du "Fullfør reservasjon".

– På denne måten vil saksbehandler få varsel i kalenderen, og du får bekreftelse på epost når saksbehandler har godtatt møtet, opplyser Janne Havdal Nordbø ved servicetorget i Rennebu kommune.