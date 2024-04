Det meldes om solid lønnsøkning, heving av minstelønnssatsene og det som er starten på en omfattende etter- og videreutdanningsreform, fra Fellesforbundets side.

– Dette er en god dag for bygningsarbeidere i Norge, og jeg er aller mest fornøyd med totaliteten i oppgjøret for våre medlemmer, sier forhandlingsleder for Fellesforbundet, Christian Justnes, i pressemeldingen.

Meklingen gikk 12 timer på overtid før Justnes omsider kunne gi Siri Bergh i NHO Byggenæringen et håndtrykk.

Av lønnsøkninger vil alle få et generelt tillegg på 7 kroner. I tillegg heves minstelønnssatsen med 12 kroner.