Frisklivskoordinator Ambjørg Haaker forteller til RadioE6 at det bruker å være god oppslutning om seniorkafearrangementene i Oppdal. I samarbeid mellom Oppdal kulturhus og kommunen, har de brukt å arrangere seniorkafe hver tredje uke, ifølge Haaker.

Leder for medisinsk rehabilitering og frisklivsmestring Kari Trondsgård (t.v) og frisklivskoordinator Ambjørg Håker samarbeider om å drifte seniorkafé-tilbudet i Oppdal. Foto: Per Ole Aalberg/ arkiv

– Førskommende fredag arrangerer vi ny Seniorkafé. Da blir det foredrag med Birger Andreas Myrstad, pensjonert politimann fra Trondheim, forteller frisklivskoordinatoren.

Trygg alderdom

Haaker utdyper at Myrstad skal holde foredrag med fokus på trygg alderdom og eldre som en viktig ressurs.

Birger Andreas Myrstad har lang fartstid i politiet, og har temaet «Lev trygt og langsomt» foredraget har skal holde på fredag i Oppdal. Foto: Privat

– Jeg tror det blir både humor og litt alvor, sier hun og tilføyer at de og har en skikkelig underholdsningsgodbit å by på.

– Moskus Tango kommer og spiller. Gruppa er ganske ny og består av Gaute Øien, Svein Asphaug Dørum og Kåre Jostein Simonsen, sier Haaker om arrangementet som foregår i kinosalen.

Haaker forteller til OPP at de forutenom det sosiale, er opptatt av at seniorkafé-treffene og skal være nyttige og ha et interessant innhold.

– Sist gang vi arrangerte, hadde vi et samarbeid med brannvesenet og besøkte den nye brannstasjonen i Oppdal, forteller hun, og legger til at hele 77 seniorer og eldre møtte opp.

Kan få skyss

Normalt bruker det å være mellom 50 og 60 på seniorkafe-treffene, og da er det stort sett pensjonister fra rundt 70 år som møter, ifølge Haaker, som opplyser at det tradisjonen tro også denne gang inngår kake og kaffe på billetten.

På spørsmål om de har et tilbud om transport for de som sliter med å komme seg til kulturhuset på egen hånd, oppfordrer hun til å kontakte Frivilligsentralen, som bruker å stille opp.