Hele Trøndelag vil nok en gang bli rammet av sterk vind, og med vindretning fra vest kan det potensielt bety store utfordringer for strømforsyningen i hele regionen.

Den sterkeste vinden er meldt lengst nord i Trøndelag, men også i midtre og sørlige deler er det meldt vind i svært sterk styrke. I tillegg er det meldt mye nedbør.

Kan vare flere døgn

Tensio forbereder seg derfor gjennom dagen i dag på å kunne håndtere strømavbrudd i hele Trøndelag ved behov, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Blir det svært mange feil kombinert med langvarig dårlig vær, så må folk være forberedt på at strømbruddene kan bli langvarige, det vil si alt i fra noen timer, til flere døgn.

Se oppdatert informasjon om strømstans i Tensios forsyningsområde her: https://tensio.no/stromstans

Ikke rør strømledninger

Etter kraftig uvær er det ikke uvanlig å finne strømledninger som henger lavt eller ligger på bakken.

Hvis du oppdager slike, meld fra til Tensio på vår døgnåpne telefon 741 21 500. Hold god avstand og ikke rør strømledningene, det kan være farlig.

Gir seks gode råd

Tensio gir råd om å ha lommelykt, ved, mat og drikke klart.

1. Ha kontroll på lommelykt og stearinlys

Pass også på at du har batteri til lommelykta og fyrstikker til stearinlysene.

2. Lad opp elbil, mobiltelefon, nettbrett og PC

3. Ha tilgang på batteridrevet radio.

Ved langvarige strømutfall (typisk mer enn 4-6 timer) kan mobilnettet falle bort, og dermed vil muligheten for å surfe på internett via mobiltelefonen/nettbrettet også forsvinne. Har du tilgang på en batteridrevet radio vil du likevel kunne holde deg oppdatert.

4. Tenk gjennom alternativer for oppvarming

Har du mulighet for vedfyring? Hvis strømmen blir borte lenge samtidig som det er veldig kaldt ute, må du tenke gjennom hvordan du sørger for å holde varmen, eller hvor og hvordan du i verste fall kan forflytte deg. Les mer om DSBs råd for å holde varmen her: Slik holder du varmen hvis strømmen går

5. Mat og drikke

Når strømmen forsvinner stopper også fryser, kjøleskap, stekeovn og mikrobølgeovn å virke. DSB (Direktoratet for beredskap og sikkerhet) anbefaler alle å lagre 9 liter vann per person i husstanden, samt ha tilgang på tørrmat og hermetikk. Les mer om DSBs beredskapsråd for mat og drikke her: Mat og drikke du bør ha i hus i tilfelle krise

6. Husk å ha batterier i reserve