Det blir Firri Jul på museet i år også, sier Heidi Pawlik Carlson, som er avdelingsleder på Oppdalsmuseet.

– Det gikk så godt i fjor, det frister derfor til gjentakelse. Vi har invitert flere til å komme til oss å selge håndtverksprodukter, sier hun til Radio E6.

Det blir lysstøping på låven, slik at man får sikre seg fine lys til jul. Magne Olav Svisdal hjelper til, sammen med flere andre gode hjelpere. Det blir treprodukter, keramikk, strikkaprodukter, ullprodukter, duftlys og malerier. Bjarne Myren kommer å viser frem sine malerier.

– I tillegg selger vi museets egne produkter som sunndalsgrøt og havrekjeks. Det blir aktiviteter for barna med blant annet Ung Husflid, biblioteket og Barnas Turlag, forteller Pawlik Carlson.

Åpner flere hus

Det vil stort sett foregå innendørs på hovedstunet. Vikalåven, Skjørstadstuggu og Hoksengstuggu blir åpen for besøkende.

– Knivklubben blir å treffe i Sverresstuggu. Også blir det muligheter for å kjøpe seg en kaffekopp og noe kaffebrød.

Ute blir blir det bålpanne og gløgg, forsikrer Pawlik Carlson. Det blir ikke blackweek hos oss, men «white sunday» siden snøen ligger tjukk i helga. Hun håper at Firri jul- arrangementet er kommet for å bli, men at det må bygges stein på stein.

– Her er det noe for liten og stor.