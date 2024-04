I fjor fikk russen i Oppdal en alvorlig tankevekker etter at en russebil kjørte utfor veien. Torsdag fikk årets russ en kraftig påminnelse om hvor ille det kan gå i trafikken.

– Det er ganske spesielt å se. Man hører jo om ulykker og sånn, men å se det med egne øyne gjør at man innser hvor alvorlig det er, sier Madeleine til OPP.

Madeleine Sylvester-Davik (18) har sammen med resten av russen på Oppdal videregående skole nettopp fått være vitne til en arrangert og voldsom kræsj med bil, der utfallet ble «alvorlig».

Toppalpinisten ved Oppdal videregående, som nå er russ, tilbringer mye av tiden hun ikke er på skolen med å reise mellom ulike trenings- og konkurransearenaer. Hun tilbringer mange timer i bil gjennom året, demonstrasjonen er en vekker.

I tillegg til at de fikk se selve krasjen, fikk russen komme nærmere når redningsmannskapene begynte sitt arbeid på «ulykkesstedet». Foto: Morgan Frelsøy

– Det er lite som skal til om man er litt uoppmerksom. Da skjer sånne ulykker. Du blir veldig påminnet om hvor viktig det er å være oppmerksom i trafikken, sier Madeleine til OPP.

– Kan det være en utfordring i en russebil, der det prates og spilles musikk?

– Ja, det blir høy musikk, og kanskje man vil følge med på hva som skjer bak i bilen, og da kan en lett bli opptatt av det og bli uoppmerksom.

– Gjør dette noe med bevisstheten rundt risikoen som ligger i det å farte langs veiene?

– Når du ser det med egne øyne, blir du påminnet om betydningen av å alltid være oppmerksom på det som skjer i trafikken og ikke bli distrahert av andre ting.

Madeleine Sylvester-Davik har sagt seg villig til å være markør, og kryper inn gjennom vinduet på bilen som det ikke går an å få opp døren på. Cecilia Erlandsen-Sem har tatt på seg markøroppgaven i den blå bilen. Foto: Morgan Frelsøy

OVS-elev, Cecilia Erlandsen-Sem, sa seg villig til å stille opp som markør, og satte seg i bilen som krasjet inn i en annen bil.

Det vil si, brannmannskapene som deltok i øvelsen og kom til stedet kort tid etter krasjen, hjalp Cecilia inn i førersetet på bilen etter at den hadde dundret inn i en parkert bil i 80 km/t.

Samtlige av OVS-russen sto og så på det hele.

Cecilia sier det var en tankevekkende opplevelse å sitte bak rattet i kollisjonsbilen.

– Det kom røyk og alt, og når jeg så skadene tenkte jeg at kunne dødd om dette hadde vært virkelig og jeg hadde sittet i bilen i kollisjonsøyeblikket. Det viser at man må tenke når man kjører ute i trafikken, at man ikke bare har ansvar for å passe på livene til de man har i sin egen bil, men også andres liv. Det er viktig at man tar hensyn, og at mye uforutsigbart kan skje.

Ane Malen Myklebust ble plasssert i bilen som ble påkjørt; det vil si hun måtte få hjelp til å sette seg inn i den lille personbilen som var blitt voldsomt ødelagt grunnet påkjørselen av personbilen som holdt 80 km/t i kollisjonsøyeblikket.

Ane fikk i oppgave å spille omkommet der hun satt i bilens passasjersete foran. Etter at brannmannskapene hadde kartlagt skadene og konstatert at hun «ikke hadde overlevd», fikk Ane et pledd over overkroppen og hodet.

– Kjenner på alvoret

– Det var ganske ubehagelig. Jeg ble jo behandlet som en omkommet, du kjenner på alvoret.

Hun sier krasjdemonstrasjonen har vært

–Jeg har aldri opplevd å være i en trafikkulykke, det blir noe annet når du ser det med egne øyne.

1 / 3 Russen studerer skadene på bilene lamælt.





Under øvelsen kommer både ambulansepersonell og politi til stedet. Brannmannskapene, som er først på ulykkesstedet, går umiddelbart i gang med det de alltid gjør når de kommer først.

Etter å ha sørget for å ivareta sikkerheten med tanke på den potensielle brannfaren i de involverte kjøretøyene, tar de hånd om personene som sitter i disse, mens russen stille bivåner det hele et lite stykke unna.

«Føreren» av den ene bilen klager på smerter i brystet, og blir etter kort tid løftet forsiktig ut av bilen og lagt på bakken hvor mannskapene ser til vedkommende helt til ambulansepersonell kommer og tar over.

Den «omkomne» passasjeren i den andre, blir sittende med pledd over hodet

– En forebyggingsdag

Etter at ambulansepersonellet har løftet markøren på båre, og kjørt denne bort til ambulansen, avbrytes øvelsen.

Representanten for Trygg Trafikk, som står som arrangør, inviterer russen til å se nærmere på de ødelagte bilene.

Alvoret er påtagelig når elevene kommer tett på og får se de voldsomme materielle skadene på bilene.

Før øvelsen har Rune Olsen, rådgiver kommunikasjon og kampanjer hos Trygg Trafikk, fortalt til OPP at de sammen med Viking besøker samtlige videregående skoler i fylket og gjennomfører denne demonstrasjonen.

–Dette er en forebyggingsdag for å unngå uønskede hendelser, sier han om intensjonen bak.

Etter at oppdalsrussen har vært vitne til selve krasjen og redningsarbeidet, samler Olsen russen og holder en orientering for dem om hvordan de skal opptre om de opplever å komme til et ulykkessted.

Han understreker betydningen av å ringe etter hjelp, og å yte hjelp fram til nødetatene kommer.

Deretter forteller redningsmannskapene til russen om hvordan de tenker og jobber i slike situasjoner.

Bilberger, Dag Ove Ørsnes føler seg ganske sikker på at demonstrasjonen og øvelsen gjør et inntrykk russen vil huske.

– Du la merke til hvor stille alle ble etter krasjen?