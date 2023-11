Rennebu Røde Kors og Rennebu Frivilligsentral har satt opp et juletre inne i dagligvarebutikkene Rema 1000 og Extra, samt i Frivilligsentralens lokaler på Berkåk.

Og det er ikke et hvilket som helst juletre vi snakker om.

En undersøkelse foretatt av Unicef, viser at 600.000 nordmenn gruer seg til jul, først og fremst på grunn av dårlig økonomi. Undersøkelsen viser også at barnefamilier og personer med lav inntekt er mest bekymret for julefeiringen.

Ønsketreet

For å rekke en hånd ut til de som ikke har så mye å rutte med, lanserer initiativtakerne i Rennebu ønsketreet.

– Formålet er å glede barn og unge som lever under økonomisk vanskelige kår. Alle skal glede seg til jul, sier Lene Olufsen Lien og Maj Britt Svorkdal Hess fra henholdsvis Røde Kors og Frivilligsentralen, som en forklaring på hva ønsketreet 0 - 18 år handler om.

Her oppfordres voksne til å komme med julegaveønsker for sitt barn, og det presiseres at dette gjelder én foresatt per unge.

Ønskene sendes per epost (eller telefon) til; lene.lien@rennebu.kommune.no (915 85 264) eller post@rennebu.frivilligsentral.no (917 31 174).

De anonyme lappene med ønsker som kommer inn, blir deretter hengt på treet.

Appellerer til hjertevarme personer

Rent praktisk fungerer tiltaket på den måten at en hjertevarm person finner en hjertelapp som passer og treffer best, og kjøper det som står på lappen.

Så tar du med gaven tilbake til butikken der lappen hang innen 20. desember.

Personalet hjelper til med å pakke inn gaven, og lappen som tas ned legges sammen med pakken som blir kjøpt. Slik havner rett pakke til rett person.

For å sikre dette, må følgende informasjon være med i ønsket; barnets fornavn, gaveønske, navn og telefonnummer til forelder/foresatte.

Ikke for dyrt

Olufsen Lien understreker at julenissen ikke innfrir eventuelle ønsker om elektronikk, dyre merkevarer og andre kostbare varer.

Det er derfor satt en øvre grense på 500 kroner for gaveønsket.

– Du kan ønske deg klær og sko, men ikke dyre merkevarer. Du kan ikke ønske deg elektronikk, dyre klokker, kostbare merkeklær, sykler og lignende. Eventuelle gavekort kan du bare ønske deg hvis dette går til aktiviteter som klatre- eller trampolinepark, lekeland og lignende. Og skulle du ønske deg klær, er det viktig å oppgi rett størrelse, sier hun.

Anonymt og taushetsplikt

Det kan være skambelagt å innrømme at familien har dårlig økonomi. Det er derfor viktig å få frem at alt foregår anonymt.

– Vi henger opp anonyme lapper med ønskene som kommer inn, og det er viktig for oss å presisere at vi er bundet av taushetsplikten. Vi håper at vi med dette tiltaket kan bidra til en magisk og hjertelig jul for de det gjelder, sier Lene Olufsen Lien i Rennebu Røde Kors.

Allerede dagen etter at ønsketreet ble satt opp, kan Stein Robert Haugen opplyse at det allerede er mottatt respons på tiltaket. Hjertevarme!