Onsdag 20.mars er det duket for årets heftigste skikveld i Vangslia når flere lokale næringsaktører inviterer bygdefolket.

Her kan publikum glede seg til gratis skikjøring med masse aktiviteter og kos i bakken. Målsettingen er enkel! Her ønsker vi å skape en kjempekveld for hele familien.

– Dette arrangementet har nærmest blitt en tradisjon. I fjor myldret det blide fjes i bakken. Nå gleder vi oss til å gjenta suksessen, sier Christel Haarstad i Oppdalsbanken.

Gratis skikjøring er alltid kjempepopulært, men det blir mer enn skiglede. Her skal grillen fyres opp slik at det blir rikelig påfyll av energi i bakken. Det vil også bli gode muligheter til å prøve seg på parallellslalåm.

– Nytt av året er et jibbeshow av Oppdal IL Freeski og Oppdal Snowboardklubb. Dette tror vi blir rått!

Christel Haarstad (Oppdalsbanken) Margrethe Breen Strømsvik (Vitnett), Espen Brend (Oppdalsbanken) og Torbjørn Mikkelsen (Oppdalsbanken) inviterer til kveld i Vangslia onsdag. Foto: Privat

– Å bidra til skiglede og liv i bygda er viktig for oss i Vitnett og NEAS. Med gode lagspillere som Oppdal Skisenter og lokalidretten; ja da blir dette veldig bra, sier Margrethe Strømsvik Breen, som ser frem til masse skiglede i Vangslia.

Som før skal arrangementet være et lavterskeltilbud for alle. Her kjører man heis gratis, og har man ikke utstyr kan dette lånes kostnadsfritt.

– For oss er det viktig at det legges til rette for at absolutt alle kan få en fin skiopplevelse i frisk luft sammen med oss, Espen Brend i Oppdalsbanken.

Bak skikvelden står Vitnett, Oppdalsbanken, Aktiv Oppdal og Neas. De har funnet tonen.

– Vi har stor tro på at samarbeid på tvers av flere bransjer bidrar til å skape masse spennende for lokalsamfunnet. Ved å forene lokale krefter skaper vi rett og slett mer for regionen vår, fastslår Margrethe Strømsvik Breen i Vitnett.