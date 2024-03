Årets kull er intet unntak, og aksjonsgruppa har satt seg et skikkelig hårete mål for de symbolske pengebøssene i år.

Magnus Bjørgen, én av aksjonslederne sier til Radio E6 mandag at denne uken vil de fleste i bygda få besøk av russen på døra.

– Vi setter i gang mandag, halv fem. Da går vi dør til dør og ringer på. Vi rekker ikke alle i løpet av én dag, så vi har bestemt oss for å holde på flere dager. Det blir altså mandag, tirsdag og muligens onsdag.

For det er mange dører som skal bankes på.

– Vi har dekket opp ganske greit, så vi går til Driva, Midtbygda, Fagerhaug og i sentrum.

Selv om aksjonen kommer når de er i ferd med oppkjøringen mot eksamen, er det 50 stykker som har meldt seg til å banke på dørene.

– Vi har blitt en stor og god gjeng, sier Bjørgen til Radio E6.

Kutter ut bøssene

Årets russ har tatt et par nye grep fra tidligere aksjoner.

– Vi kutter ut bøssene i år, men går fra dør til dør med QR-koder og Vipps-nummer. Da slipper vi å gå rundt med penger, og det er enklere for de som skal regne sammen beløpene, sier Bjørgen, og legger til:

– Vi har også slitt litt med at folk kan være skeptiske til hva pengene går til når de legges i en bøsse, ved å bruke Vipps går pengene rett til aksjonens konto.

Dessuten er erfaringen fra innsamlingsaksjoner at folk har stadig mindre kontanter liggende hjemme, og foretrekker elektronisk betaling.

Hver kommune får sitt eget Vipps-nummer slik at det blir mulig å se hvor mye penger som kommer inn lokalt.

– Alle av oss har et bånd rundt halsen som viser tydelig at vi går for Kreftforeningen. Hvis man ikke har mulighet til å betale på Vipps så får folk et kort med et kontonummer man kan gi et beløp på.

Dersom folk ikke er hjemme vil russen legge igjen dette kortet på døren.

Hårete mål

Målet for aksjonen er å samle så mye penger som mulig.

– 100 prosent av inntekten går til forskning på ulike krefttyper og bidrar til best mulig hjelp.

Stordugnaden i kreftsaken har over 20 000 frivillige bøssebærere, og organisasjoner, lag og bedrifter går sammen i saken hvert år.

Oppdalsrussen har satt seg et hårete mål for årets aksjon.

– Vi har gønnet på og siktet oss inn på 100 000 kroner. Sammen med de ansatte på OVS skal vi nå målet. Russen skal stå for 70 prosent av dette, mens de ansatte tar de resterende 30. Så vi holder nå på med å ringe rundt og oppfordrer lokale bedrifter til å være med på laget og gi sin støtte, forteller Bjørgen.

Kreftforeningen opplyser på sine hjemmesider at den landsomfattende innsamlingsaksjonen er den nest største i Norge etter TV-aksjonen. Siden 2006 er det samlet inn 470 millioner kroner til forskning på kreft.