Fra politiloggen: Bekymringsmelding og savnet rottweiler

Nyheter

Det har vært en usedvanlig rolig inngang til julihelga i vårt distrikt. Operasjonsleder Ebbe Kimo ved Politiet i Trøndelag har bare et par hendelser å fortelle om.

- Politiet mottok tips om en bil med båt på henger på E6 ved Ulsberg, der båten ikke var festet godt nok. Vi hadde en patrulje i Oppdal som sjekket, og politiet konkluderte med at båten var sikret bra nok. Eieren tok likevel og stroppet ekstra, forteller han.

Det er stor trafikk langs veiene, og mange kjører med campingvogn eller henger. Politiet oppfordrer på generell basis at folk sørger for at utstyret er sikret og i orden.

- Bruk gjerne tilhengerappen fra Statens vegvesen. Der finner du det du trenger å vite om dette, sier Kimo.

Klokken åtte fredag kveld fikk politiet melding om en forsvunnet hund i Oppdal.

- Det skal være ved Vardammen hytteområde i Oppdal at en rottweiler ble meldt savnet fredag kveld. Hunden skal ha et oransje bånd, og er etterlyst, blant annet gjennom Facebook. Vi har ikke hørt noe mer om forsvinningen, så det er uvisst om den fortsatt er på rømmen, sier operasjonsleder Ebbe Kimo.