Snekret pyntehus og ga bort fortjenesten

Nyheter

Elever har gjennom snekkeraktivitet i «Inn på tunet» laget seg en liten elevbedrift, med produksjon av «pyntehus» til å ha på trappa eller i gangen. Etter å ha solgt husene til slekt og venner, satt elevene igjen med et pent overskudd som de ville gi til et godt formål, ifølge, Anne Marit Aune, som gjennom en årrekke har hatt dette praktisk tilbudet for elever i oppdalsskolen på gården på Driva.