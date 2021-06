Sier nei til nye boligtomter

Nyheter

Det er grunneier Erik Bjerke som har planlagt Nestuggu II som er en forlengelse av boligområdet Nestuggu som de siste årene har blitt bygd ut langs Gamle Kongeveg. Her er det satt opp en rekke bolighus på totalt 17 tomter, og 24 leiligheter.

Nestuggu 2, som ligger inntil Hovdin Gard, er godkjent for boligutbygging, men nå har grunneieren kommet med en forespørsel til kommunen om å ta i bruk enda mer av arealet til boligutbygging.

Grunneieren har sammen med sin planlegger tegnet inn 17 nye boligtomter, samt et areal med 18 leiligheter ned mot Gamle Kongeveg.

Men 5-6 av boligtomtene ligger i et sju mål stort område som i kommuneplanens arealdel er satt av til såkalt LNFR-område – med forbud mot boligbygging.

En slik planforespørsel kan gjøres for å få tilbakemelding i en tidlig fase om det er mulig med en slik endring av arealplanen utenom perioden. Det har ikke vært oppstartsmøte om planene, som tirsdag legges fram for Utvalg for bygg og arealplansaker.

Området som grunneieren ønsker å ta i bruk ligger nær gården, og ble også foreslått tatt i bruk til boligområde ved rulleringen av arealplanen i 2018. Da sa politikerne nei, og mente dette innmarksbeitet måtte settes igjen som skjerm mot gården. Grunneier mener dette blir et restareal som ikke er lett å utnytte til beite.

Kommunedirektøren er enig med de landbruksfaglige innvendingene og peker på at området er vurdert tidligere og at det da ble frarådet å la det inngå i boligområdet.

Kommunedirektøren innstiller derfor på avslag og mener det er uheldig å fravike arealplanens intensjoner – og at dette vil kunne skape presedens for senere saker.

Blir det politisk avslag kan ikke det påklages, og grunneier må forsøke å få området godkjent i arealplanen som skal rulleres i 2023.