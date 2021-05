Ingen utbedring av stikkrenner: - Retter seg når telen går

Nyheter

Ni måneder etter at Nerskogveien ble utbedret er stikkrenner blitt lappet med ny asfalt i vårløsningen. Naboer og andre som bruker veien til daglig er skuffet over resultatet etter at fylkeskommune brukte 22 millioner kroner på å oppgradere en 11 km lang strekning fra høgste Skaret.