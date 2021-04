Butikk på Domus gir opp, skylder på pandemien

Nyheter

Daglig leder Ragnhild Langseth varsler tirsdag i et oppslag på butikkdøra og i en epost til OPP at Alliance Optikk Oppdal er avviklet, grunnet manglende inntekt i korona-året.

I eposten skriver hun at briller og linser som er bestilt og ikke mottatt vil bli sendt kunden per post. Hun avslutter med å takke alle som har handlet hos Alliance optikk. «Vi setter pris på dere alle!».

OPP har vært i kontakt med Langseth, som ikke ønsker å kommentere saken nå.

Alliance Optikk Oppdal ble opprettet 4.januar 2017, og først holdt forretningen til i Elkjøp-bygget, under gamle Auna legesenter. 5.februar i år meldte forretningen flytting til Domus, og har holdt til i andre etasje i Domus, ved siden av Samvirkelaget Café.

Administrerende direktør i Coop Oppdal, Morten Erik Stulen, sier til OPP at han er kjent med at virksomheten nå legges ned.

– Det er beklagelig at det ikke gikk bra. Dette ble et vanskelig år når det gjelder å øke kundemassen, sier han, og legger til at det merkes godt hos forretningene i Oppdal når kunder fra nærområdene Sunndal, Folldal, Dombås, og andre steder holder seg hjemme.

Alliance Optikk Oppdal er den første butikken i Oppdal som bukker under på grunn av koronaen. Stulen sier han håper det ikke blir flere.

Etter nedleggelsen har Domus plutselig to ledige lokaler, for det siste ledige lokalet før dette var arealet over apoteket, det som ligger mellom Hus&Hjem og Kappahl.

– Vi har vært i dialog med flere potensielle leietagere, og vi håper og tror at det løser seg. Det er litt utfordrende i disse tider, men alle vet at det vil rette seg og at det på den andre siden blir veldig bra, når samfunnet åpner opp igjen, sier Stulen fortrøstningsfullt.

Han legger til:

– Det blir en annen optimisme i samfunnet når folk blir vaksinerte, smått om senn.