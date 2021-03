Guideskole i Oppdal skal dekke nasjonalt behov

Nyheter

Den nye utdanningen «Natur- og kulturguide» legger til rette for økt kompetanse og attraktivitet for reiselivsnæringen nasjonalt, regionalt og lokalt.

Profesjonelle guider danner grunnlaget for de gode og trygge gjesteopplevelsene i natur- og kulturmiljøer og de sørger for høy kvalitet på opplevelsesbedrifters produkter og leveranser.

I flere år har reiselivs- og opplevelsesnæringa i Oppdal kjent på behovet for økt tilfang av kvalifisert og faglært arbeidskraft, blant annet Opplev Oppdal.

De siste årene har de for eksempel vært avhengig av å hente arbeidskraft fra New Zealand til mange av de elvebaserte opplevelsene distriktet har å tilby.

En ny utdanning i regi av Trøndelag høyere yrkesfagskole, i nært samarbeid med Oppdal videregående skole og Nordland fagskole, skal være med å dekke opp behovet for økt kompetanse innen næringa.

Studiet er egnet for personer som ønsker å arbeide som natur- og kulturguider. Kvalitetsfylt guiding gir grunnlag for økt verdiskaping i bransjen, økoturisme, bærekraftig reisemålsutvikling og kommersiell drift.

Begeistret reiselivssjef

– Dette er kjempebra, sier Petra Sestak som er reiselivssjef i Trøndelag Reiseliv. Hun forteller at opplevelsesnæring er i sterk vekst, og at det er viktig å skille seg ut for å bli en attraktiv reisedestinasjon.

– Formidling av gode opplevelser og historier er avhengig av kompetente og dyktige folk som gjør opplevelsene personlig. Derfor er det svært gledelig at vi får et slikt utdanningstilbud i regionen vår. Vi har et stort behov for faglærte guider som formidler på en god og profesjonell måte. Det er menneskene som skaper de gode opplevelsene, slik passer dette studiet veldig bra, forteller reiselivssjefen og applauderer den nye utdanningen.

Mari Kvarberg Erdal ved Nasjonalparken Næringshage på Oppdal er svært glad for at man endelig har fått på plass dette tilbudet, og deler reiselivssjefens entusiasme. Det var etter en henvendelse til næringshagen at snøballen begynte å rulle.

– Allerede i 2012 fikk vi en henvendelse fra en opplevelsesbedrift som hadde utfordringer med å skaffe riktig kompetanse, men ikke før det ble endringer i fagskolestrukturen ble det fart på prosjektet, forteller Erdal.

Da tok de en ny runde med næringslivet, og det ble avdekket av behovet fortsatt var til stede, særlig innenfor guiding. Et godt samarbeid mellom den videregående skolen, Trøndelag høyere yrkesfagskole og Nordland fagskole gjør at man nå kan tilby denne utdanningen.

Først i Norge

– Dette er den første utdanningen i Norge innen dette, så vidt vi vet, og det er genialt at vi kan tilby utdanningen gjennom en fagskole som kombinerer så mye praksis med teori og formell kompetanse. I dette studiet er praksisdelen svært viktig, samtidig har vi lagt vekt på at studentene blir spesialisert på helårsdrift, med både sommer- og vinteropplevelser, forteller Erdal

– For næringslivet tror jeg dette har ekstremt stor verdi. Med dette studiet kan man både videreutdanne sine ansatte, men også å skaffe den arbeidskraften man har behov for. Derfor håper vi flest mulig reiselivsbedrifter sier ja til å ta imot praksisplasser. Da er man med å legge til rette for videre vekst innen næringa, sier Erdal.

Actionfylte opplevelser

Marius Møbius, avdelingsleder ved Oppdal videregående skole, har vært sentral i planleggingen av studiet. Han forteller at store deler av undervisningen vil foregå ute i bedrifter i hele Midt-Norge.

– Her i Oppdal har vi god tilgang til spennende aktiviteter som elverafting, skiopplevelser både gjennom heisbaserte aktiviteter og toppturer og den voksende stisyklingstrenden på sykkel. Vi kan også tilby mindre kurs innen klatring, hundekjøring, moskusguiding og andre tilbud som finnes naturlig på Dovrefjell. Samtidig er det naturlig for oss å samarbeide med reiselivet i hele regionen, blant annet Røros og den kompetansen de innehar rundt kulturarv, forteller Møbius.

Møbius mener den desentraliserte fagskolestrukturen bidrar til å gjøre studiet både bedre og mer attraktivt.

– Her kan vi være fleksibel og tilpasse studiet etter de aktiviteter som er aktuelle. Markedet skriker etter formell kompetanse, og her får tilrettelagte studier med mye praksis ute i markedet, samtidig som man oppnår både fagskolegrad og studiepoeng.

– Det må sies at det er et nasjonalt skoletilbud – og man kan ha praksis hvor som helst. Så vi ønsker folk fra hele landet velkommen.

Studiet er heltid og går over to år, studiet har planlagt oppstart høsten 2021.

– Målet er å ha 20 studenter på plass 1. august, sa rektor Torkil Svorkmo-Lundberg til OPP tidligere i år.