Ta et krafttak for en god sak

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge med over 116 000 medlemmer og 27 000 frivillige. Foreningen er en landsdekkende ideell organisasjon for frivillig kreftarbeid i Norge. De gjennomfører årlig en stor innsamlingsaksjon, og årets innsamling går til forskning på kreftformer som få overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Kreftforskning nytter, for faktum er at tre av fire som får kreft i Norge overlever, noe som er dobbelt så mange som for 50 år siden.

I år blir også et annerledes år i forbindelse med aksjonen. Årets Krafttak mot kreft aksjon gjennomføres mellom 6. til 14. mars, og blir heldigital, i og med at man ikke kan gå rundt å samle inn kontanter med bøsser som før, men hvor det meste må skje via vipps eller annen digital innsamling.

Å bli alvorlig kreftsyk forandrer alt - både for den som er syk og de som er rundt. Å få vite at man får leve videre, er den aller beste følelsen i livet. Den følelsen vil kreftforeningen at flere skal få oppleve.

- Det er mange av oss som er berørte av kreft, enten man har eller har hatt kreft selv, eller er pårørende til noen med kreftsykdom, forteller Maj Britt Svorkdal Hess ved Rennebu Frivilligsentral.

Det er russen som har pleid å være hovedinnsamlere til den årlige innsamlingsdugnaden, men koronasituasjonen gjør at det ikke blir dør til dør aksjon denne gang.

- Det gjelder altså å mobilisere folk flest uten at de får fysisk besøk. Det hadde vært artig å nå 10.000 kroner, sier Svorkdal Hess.

Det må sies å være en relativt beskjeden målsetting, i hvert fall om man tar resultatet for to år siden i betraktning. Den gang samlet rennbyggen inn nærmere 70.000 kroner til Krafttak mot kreft.

Det settes uansett stor pris på alle som er med og støtter innsamlingen. Det kan du gjøre, enten på Vipps, nr: 461017, som er eget for Rennebu, eller 250 kroner til GI til 2277 (nasjonalt).

- Støtt en god sak enten på vår digitale bøsse eller på vipps, der litt betyr så utrolig mye, og der alle bidrag hjelper. Vi utfordrer spesielt næringslivet i Rennebu til å bli med på å ta et Krafttak mot kreft, oppfordrer Svorkdal Hess.