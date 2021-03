Se blueshyllesten til «The viking rocket»

«Ain´t no secret baby that he is drinking that high octane norwegian beer».

Elias Ishoel fortsetter seiersrekken i den amerikanske snocross-serien.

Nå gikk racet i Elk River, Minnesota.

Det har bare vært fire vinnere i Pro-klassen i 2021, og det er Elias Ishoel som leder med flest poeng. De andre tre solo-vinnerne har vært Lincoln Lemieux i sesongåpningen, Kyle Pallin for to uker siden i Sioux Falls, og Jacob Yurk i Deadwood.

Fredag kveld var det, ifølge nettstedet snocross.com, Jacob Yurk som hadde siktet seg inn på seier, mens Elias lå tålmodig bak og ventet på en anledning til å ta over teten.

Yurk hadde ledelsen seks minutter før målgang, og benyttet anledningen til å strekke ut beina. Da kom Ishoel opp bak, og han jobbet seg forbi.

Yurk gav aldri opp jakten, men nå ble løpet stanset med rødt flagg.

Etter en utvidet pause ble feltet startet opp igjen, med Ishoel først i linja. Nå måtte han kjøre hardt for å ha ledelsen inn i første sving, som også Yurk var ute etter, sammen med resten av feltet. Men Elias viste igjen hvorfor han har sju seire denne sesongen, og med scooterjakken flagrende ut bak seg fløy han over mål og tok sin åttende seier denne sesongen.

Det fortjener en blueshyllest, mente CBS-produsent Joe Harewitcz. I videoen under beskriver han Elias Ishoel som «The flying missile», og røper kanskje hemmeligheten bak Elias suksess: «Ain´t no secret baby that he is drinking that high octane norwegian beer».