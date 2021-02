–Har kontroll på mutantviruset

Nyheter

– Vi mener at vi har full kontroll, men kommunens smittesporingsgruppe jobber videre for å sjekke om noe er oversett, sier ordfører Geir Arild Espnes (Sp) til Radio E6 fredag morgen.

Gjevilvasshytta ble fredag stengt etter at en gjest fikk påvist smitte med en mutert variant av koronaviruset torsdag. At det var snakk om et mutert virus ble kjent først sent torsdag.

Et følge på 25 gjester som skulle være på hytta frem til søndag ble fredag sendt hjem.

I en pressemelding fra Oppdal kommune går det fram at det ennå ikke er klart hvilken type mutasjon det er snakk om. Den smittede overnattet på Gjevilvasshytta fra lørdag til mandag denne uka og videre på Bjerkeløkkja 22.-23. Den smittede oppholder seg ikke i Oppdal lenger.

Betjeningen ved Gjevilvasshytta og de som har vært i kontakt med den smittede ved Bjerkeløkkja, og deres nærkontakter er satt i karantene og testes i dag.

De som bodde på Gjevilvasshytta samtidig med den smittede personen fra søndag til mandag er satt i karantene og testes. Gjestene som var på Bjerkeløkkja samtidig med den smittede er kontaktet av koronagruppa. Disse er ikke vurdert som nærkontakter, men er bedt om å være observante på symptomer.

Det er mye folk i Oppdal i vinterferien, og på spørsmål om smitten er avgrenset til de to nevnte overnattingsstedene, svarer ordføreren:

–Smitten får ingen konsekvenser for andre enn de vi har nevnt. Dette er en avgrenset situasjon. Takket være at vertskapet ved Gjevilvasshytta og Bjerkeløkkja har god kontroll på gjestene sine, er det lett å drive smittesporing og gjøre alle oppmerksomme på situasjonen.

Ifølge ordføreren blir ikke Bjerkeløkkja stengt.

–Der er det flere bygninger, og de har dessuten annen betjening som kan ta over drifta, sier Espnes. Han sier at det personen som fikk påvist smitte hadde oppholdt seg på et begrenset område.