Fikk endelig arrangere skirenn - må avlyse

– Det er veldig trist når vi endelig fikk lov til å ha skirenn, sier rennleder for Kåsen-sprinten, Marit Klokset til OPP. Etter at regjeringen sist fredag åpnet for at det kunne arrangeres skirenn i kretser og regioner, håpet arrangørklubbene Oppdal IL og Snøhetta IL at det skulle strømme på med påmeldinger til helgas sprint på Oppdal skistadion i Kåsen.