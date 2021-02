Ber om forlik i løypestriden

Nyheter

– Nå har vi en unik mulighet til å få til en frivillig løsning på løypekonflikten. Kanskje kan saken legges død én gang for alle, sier Inge Detlie til OPP.

Han viser til at et enstemmig kommunestyre kom frem til en historisk enstemmighet i forrige uke. Der ble motpolene i det politiske landskapet enige om å fortsette videre på frivillighetslinjen en stund til.

Imens brøytes veien, og dalen er uten løype.

Lykkes ikke kommunedirektør og ordfører med å sikre frivillige skiløypeavtaler med grunneierne i Gjevilvassdalen, kan det bli nye runder med regulering, tvang og rettssaker, og den årelange striden fortsetter.

Nå forsøker grunneierne å komme politikerne i forkjøpet for å unngå ekspropriasjon av noens rettighet. De maner alle til et siste forsøk med frivillighet, før «helvete bryter løs» igjen, slik de uttrykker seg i et brev til alle sine grunneier-kolleger i dalen.

Tar politikerne på ordet

– Vi tar politikerne på ordet. Nå kan de få det de ber om uten at det skal koste millioner av kroner slik iverksettelsen av løypreguleringsplanen ville gjort, sier Detlie.

Forutsetningen for kompromisset de foreslår er at ingen skal ta seg betalt for å sikre den populære skiløypa.

Sammen med Tor Grøtan og Martin Vognild har Detlie samlet inn grunneierstøtte til forliksforslaget den siste uken. Det har skjedd etter at konflikten har eskalert til et nytt nivå i vinter, der frustrasjonen er stor blant hytteeierne over manglende løyper, og trykket stort på ordføreren for å finne en løsning.

Et nytt brøytelag er etablert som tilbyr seg å brøyte til hytte-eiendommene i dalen, styrelederen i Gjevilvassveien SA trakk seg på grunn av påkjenningen og piggtrådgjerder er blitt kuttet på eiendommen til Detlie langs nedre trasé i Gjevilvassdalen.

Saken har fått stor oppmerksomhet på OPPs Facebookside og i sosiale medier, og ble omtalt i Adresseavisen både mandag og tirsdag. Detlie har på sin side utpekt en av de sentrale brøyterne til å stå bak piggtråd-klippingen.

Vil se fremover



Ifølge Tor Grøtan, Martin Vognild og Inge Detlie står rundt 40 av de 115 grunneierne i dalen bak den utstrakte hånda til brøytetilhengerne, og de kommer fra ulike grupperinger.

– Vi representerer grunneiere med ulik oppfatning i brøytesaken, sier Tor Grøtan, og legger til:

– Vi tror alle involverte i saken begynner å bli trøtte av den årelange konflikten, og heller har behov for å se fremover nå. Jeg kan godt tenke meg å bruke fritiden min på andre ting enn dette.

Søndag var 10 grunneierne samlet for å meisle ut kompromisset som ble sendt alle medlemmer i Gjevilvassveien SA i går. De har frist til 16. februar med å svare på utspillet, og de ber spesielt brøyterne om å komme med sin tilbakemelding.

Det mest sentrale punktet i forslaget er at Gjevilvassveiene kan brøytes frem til 1. februar. Deretter legges det skiløype på veiene frem til over påske. Dette gjelder alle de aktuelle strekningene der lagretten forkastet løypereguleringsplanen: Osen-Langodden, Osen-Resskrysset og Grøtsetra-Gjevasshytta over Resset.

Omstridt

De er klar over at dette også er et omstridt punkt, siden brøytetilhengerne er i sin fulle rett til å brøyte alle veiene. Det har jordskifteretten slått fast. Dessuten innebærer det at Olav Kvam gir opp muligheten for å få vintervei til det nye hyttefeltet Solgrenda i Ressbakkene.

«Vi er freidige nok til å tro at den foretrukne trasé vil bli lagt på veien», skriver de i brevet om hva de tror det endelige utfallet vil bli av arbeidet kommunedirektør og ordfører så vidt har startet på.

De lister så opp det de mener er fordelene et forlik:

Det gir ingen naturinngrep, dalen blir bilfri halve vinteren

Ingen flere fordyrende og tidkrevende rettssaker, ekspropriasjon av eiendommer eller rettigheter blir unødvendig

Ingen flere kostnader for Oppdal kommune vedrørende utredninger, rettssaker og ekspropriasjon

Oppdal kommunes administrasjon og politikere kan frigjøre kapasitet

Vedhogst og kulturlandskapspleie vil fortsatt være mulig på telet mark

Ingen biltrafikk ved teleløsning, veien brøytes og tørkes opp som tidligere etter påske

Lite ekstra veivedlikehold vil kreves pga. at vintertrafikken vil foregå på telet vei

Vinterdrift av Gjevilvasshytta er sikret, Oppdal kommune kan «reddes» som turistdestinasjon, og næringslivet i Oppdal kan opprettholde sine inntekter fra «løypa i Gjevilvassdalen».

Seterutleie

Brøytetilhengerne har argumentert med at vintervei gjør det lettere å leie ut setrene sine. Slik svarer trioen på den utfordringen:

– Utleie av setre vil sannsynligvis være godt mulig i «høysesongen» også uten brøytet vei.

Forliket vil medføre at veilaget taper bompengeinntekter, men ikke så mye som de risikerer når veien brøytes hele vinteren som nå, mener de tre.

– Veilaget kan leve med å tape bompengeinntektene i desember og januar. Det er først fra vinterferiemåneden februar at det store innrykket kommer, påpeker Martin Vognild. Han har selv sittet i veistyret i flere år, men valgte for to uker siden å følge styreleder Svein Asphaug Dørum ut på grunn av striden.

Men det gjenstår også uløste spørsmål som partene må se på sammen, for eksempel hvem som skal brøyte veien. Dagens vedtekter sier at veilaget brøyter frem til 1. desember.

Nedre trasé

Grøtan, Detlie og Vognild er selv grunneiere langs nedre trasé, som er blitt trukket frem som ett av alternativene til veiløypa. Av rundt 20 grunneiere på nedre trasé ut til Gjevilvasshytta er de tre blant de 12 som nekter å la preppemaskina gå over sin grunn. Skulle kommunens nye utredning konkludere med at det vil koste minst for storsamfunnet å legge skispor her, er det disse grunneierne som risikerer å bli fratatt grunn gjennom regulering og ekspropriasjon.

– Vil ikke dette fremstøtet nå oppfattes som et forsøk på å få oppmerksomheten bort fra nedre trasé?

– Vi ønsker ikke nye naturinngrep for å få ei skiløype verken på oversiden eller på nedsiden av veien. Da unngår vi også alle kostnadene det fører med seg. Dessuten ser vi at det er for lite snø til å legge løype i terrenget slik snøforholdene er nå, svarer Tor Grøtan. Det samme gjelder også for øvre trasé, mener de.

Gi og ta

– Tror dere et forlik vil roe gemyttene?

– I et forlik må alle gi og ta. Vi får to måneder med brøytet vei, og to måneder uten. Alle er litt fornøyde og litt misfornøyde. Men nå har vi en unik mulighet til å bli enige utenfor retten, og vi håper dette kan danne grunnlaget for en permanent løsning i Gjevilvassdalen til det beste for hele Oppdal. Vi håper utspillet blir godt mottatt, sier Inge Detlie.

– Kan det også føre til løype i vinter?

– Det er vanskelig å si. Det forutsetter at de som har meldt inn brøyting, trekker varslene sine.

Melding fra skolen

Nabo står mot nabo i den betente striden, og skoleledelsen ved Midtbygda sendte før helga ut en melding til foreldrene ved skolen, som står på ulike sider av konflikten.

– Vi gikk ut med en anmodning til voksne om at de må tenke seg om slik at ungene ikke blir involvert, sier rektor Kjell Jørstad Braut. Han understreker at skolen forholder seg nøytral til løypestriden, og at de ikke har merket at løypekrangelen har spredt seg til skolegården.

– Vi fanger opp diskusjonen blant de voksne, og ønsker å være føre var. Vi minner alle, uansett side i saken, om at man skal opptre med respekt og verdighet overfor hverandre. Det trenger vi også minne voksne om innimellom.