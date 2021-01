Avviser sjikane-meldinger

Nyheter

– Jeg er blitt utskjelt på telefon og kalt feig, idiot, og den dårligste lederen veilaget har hatt. Jeg er blitt beskyldt for å utnytte veilagets midler til egen vinning, fortalte tidligere leder i Gjevilvassveien SA, Svein Asphaug Dørum til OPP tirsdag. Han sa at motparten, altså de som har kjempet for å brøyte veien, stod bak hetsen, at påkjenningen i løypestriden gikk på helsa løs og var årsaken til at han trakk seg som leder. Også Martin Vognild trekker seg fra styret.