Står alene om alkokutt i heisen

Det var under behandlingen av rullering av ruspolitisk handlingsplan i Oppdal 2020-2024 det kom fram at selv om man ønsker å begrense alkoholbruken i idrettsanlegg som hovedsaklig er ment for barn, unge og familier, så er det ingen som måler konsekvensen av alkoholbruk i skianlegget.

– Vi mangler dokumentasjon på effektene i forhold til skiheisnære områder, innrømmet fagsjef helse, Frøydis Lindstrøm, som har deltatt i utformingen av rusmiddelpolitisk handlingsplan. Det har hun gjort sammen med Oppdal lensmannskontor, Nav, Helsestasjonen og skolehelsetjenesten, psykisk helse og rusarbeid, og fagansvarlig folkehelse. Gruppa foreslår at det jobbes systematisk med å skaffe mer kunnskap om hvordan dette gjennomføres i Oppdal kommune i planperioden.

Ville begrense skjenketid

Morten Olsen (Krf) er programforpliktet til å foreslå begrensninger i skjenkingen, men heller ikke han kunne vise til negative konsekvenser.

Hans alternative forslag til rusmiddelpolitisk handlingsplan kom etter innspill fra ungdomsrådet, og gikk på innskrenking av skjenkebestemmelsene.

– Alle arrangementer der barn og ungdom ferdes bør være alkoholfrie, det mener også ungdomsrådet, sa Olsen, og la til:

– Man er enig, men det får liksom ingen praktiske konsekvenser.

Krfs forslag var derfor å redusere skjenketiden i Oppdal for alkohol gruppe 1 med fire timer. Krf ville tillate skjenking mellom klokka 08.00 og 01.00 i stedet for dagens skjenkebestemmelser, som åpner for skjenking mellom klokka 06.00 og 03.00

Olsen ønsket også å endre skjenketiden for alkohol gruppe 1 og 2 i skjenkesteder som ligger i tilknytning til arenaer som er ment for barn, unge og familier fra klokka 12.00-02.00 til klokka 16.00-01.00. Dette forslaget ville i så fall få konsekvenser for restaurantene ved skiheisene.

– Dette for å skjerme barn og unge, sa han og la til:

– Vårt ønske er at Oppdal kommune skal gå foran med et godt eksempel og stramme inn andre veien. Vi ser hva alkoholbruk kan føre til, i forhold til familier, vold, og kostnader for næringslivet. Vårt ærlige ønske er at disse tidene man kan skjenke blir begrenset og innskrenket.

– Viktig for næringslivet

Ingvill Dalseg (H) var ikke enig i de foreslåtte innskrenkingene.

– Per dags dato er det ikke skjenking noe sted, og vi ser at det får store konsekvenser for næringslivet, sa hun.

Hun mente at det ligger mye næringspolitikk i å skjenke og selge alkohol, og at både næringslivet i Oppdal og destinasjonen Oppdal er avhengig av det.

Dalseg understreket at også hun er bekymret for vold i nære relasjoner og forebyggende tiltak.

– Disse må vi jobbe med på en annen måte enn å begrense skjenketiden, sa hun.

Når det gjaldt utfordringene med å mikse alkoholbruk og barneaktiviteter i skiheisen, var hun ikke bekymret.

– Jeg ferdes der ganske mye, og ser at det løses på en god måte, man skiller ofte de som starter afterski fra områder der det serveres hamburger og pommes frites. Jeg som har med barna på hamburger og pommes frites sjeneres ikke av ungdommene som drikker øl i andre etasje over meg, sa hun.

– Vi har presisert at det ikke skal serveres alkohol i nærheten av barn og unge, og har opplevd at det ivaretas på en god måte. Generelt opplever jeg at vi også når det er mye tilreisende og det serveres alkohol så går det veldig bra, sa Dalseg.

Tor Snøve (Ap) mente at Krfs fokus var viktig, men næringslivet viktigere.

– Det var i sin tid knallhard diskusjon å få inn i handlingsplanen å få skjenke alkohol i heisnære områder mens heisen er åpen. Nå har vi hatt dette tilbudet i flere år. Det er vel ikke afterski man starter med ved 13-tiden, det er vel mer snakk om øl til maten, sa han.

Etter en lengre diskusjon og avstemming ble det klart at bare Krf stemte for forslaget om å innskrenke skjenketiden.