Stenger ikke fjellstier

Nyheter

Stor ferdsel i fjellet gjennom flere år gjør at Dovrefjell nasjonalparkstyre skal utarbeide ny besøksstrategi for verneområdene. Det har de siste årene vært et økende antall besøkende på Dovrefjell og områdene rundt nasjonalparken. Nå har Dovrefjell nasjonalparkstyre fått utarbeidet et utkast til besøksstrategi for verneområdene på Dovrefjell.