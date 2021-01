Utsetter Solgrenda-tilsyn

Nyheter

– Vi har ikke gjennomført tilsyn ved Solgrenda ennå, bekrefter saksbehandler for byggesak i Oppdal kommune, Vegard Kilde til OPP.

– I forbindelse med behandling av ferdigattest, vil vi, med bakgrunn i de henvendelser vi har fått foreta tilsyn i saken, sa enhetsleder i Plan og forvaltning, Ane Hoel, til OPP 17. september i fjor.

Da hadde naboer til Solgrenda hyttefelt reagert kraftig på utbyggingen i Ressbakkan i Gjevilvassdalen. De pekte på at høyden på skjæringene er høyere enn tillatt, utbyggingen er for tett og dominerende, at en stor del av vegetasjon og trær fjernes og at hytter med fremskutt ark ikke følger høydekotene og at bygningene får for dominerende glassfasader.

Skånsom utbygging

Rådmannen og bygningsrådet ga klare føringer for Solgrenda da planen ble behandlet i 2016, og slo fast at utbyggingen skulle gjennomføres «med så små terrenginngrep som mulig».

– Dette er ingen skånsom utbygging, slik føringene er gitt fra Oppdal kommune, sa nabo Nils Ole Møllenhus til OPP i september. Sammen med kona Anne Pia Møllenhus har han forsøkt å legge press på kommunen til å se nærmere på den omstridte utbyggingen som fikk grønt lys gjennom det tidligere Høyre-representant Eli Dahle omtalte som en «glipp» i forbindelse med arealplanrulleringen i 2015.

I et Byar-møte i august i fjor stilte Haakon Nordseth (V) spørsmål om detaljereguleringsplaner følges opp med tilsyn i tråd med lovverket.

Stort arbeidspress

Nå, fire måneder senere er det fortsatt ikke gjennomført tilsyn med utbyggingen på Solgrenda, bekrefter Vegard Kilde:

–Vi jobber med hvordan vi skal gjennomføre tilsyn og mot hvilket firma, og tilsynet er ikke gjennomført. Når vi først gjør et tilsyn må vi også ha tid til å gjennomføre det, sier Kilde.

Han viser til at saksbehandlerne har stort arbeidspress i form av mange byggesøknader.

– Enhetslederen varslet tilsyn i fjor og det har også kommet politiske føringer. Hvorfor er det da ikke fulgt opp?

– Det skyldes at vi har flere store prosjekter, men vi er svært nære en avklaring på hva tilsynet skal handle om, sier Kilde, som ikke kan si noe nærmere om når det kan bli gjennomført.

– I hele høst har vi sagt at vi skal få bedre tid på byggesaksavdelingen, men vi har hatt veldig stort trykk på byggesak, sier Kilde.

Solgrenda Hyttefeltet på Resset er på 41 dekar, med 19 tomter for fritidsbebyggelse og 16 tomter for fritid/turistformål (utleie).

Bebyggelsen får saltak med takvinkel mellom 22 - 35 grader

Fyllinger og skjæringer skal så langt som mulig unngås. Tillatt fylling og skjæring på tomtene er maks 1 meter fra opprinnelig terreng. Fylling og skjæring for anlegging av vei er 1 meter fra opprinnelig terreng.

Hovedenhetens møneretning skal være parallell med høydekotene.

Rådmannen har gitt føringer om at utbyggingen skjer med så små terrenginngrep som mulig.