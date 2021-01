Elg sprang på skolebuss på E6

Nyheter

Elgen løp rett inn i bussen, og hendelsen medførte at bakdøra i bussen ble knust. Deretter løp elgen til skogs igjen, sikkert ganske omtåket. Viltnemnda er varslet etter hendelsen, som skjedde like nord for Fagerhaug fredag morgen.

Leder i trafikkselskapet VY i Oppdal, Harald Eggen, sier bussen kjørte videre etter hendelsen.

– Jeg har pratet med sjåføren, og han sier han ikke merket noe før han hørte et dunk, sier han. De ni elevene ombord skal ikke ha merket så mye av det. Sjåføren fikk et glimt av det som antagelig kan ha vært en fjorårskalv som løp inn i skogen igjen.

Ruta i døren ble knust, men det gikk bra å kjøre videre, selv i under 20 minusgrader. Politiet ble rutinemessig varslet.

Eggen er glad for at det gikk bra, og kan se litt humor i hendelsen.

– Du vet, som regel er det vi som kjører på noe, så det er litt utenom det vanlige at vi blir løpt ned. Og alle elevene bruker jo bakdøra nå, som et smitteverntiltak. Så elgen ville vel med, han også. Og siden alle nå kjøper billett på nett, så vet jeg jo ikke om han hadde betalt, humrer han.