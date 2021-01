Håper på dårlig øvingsvær

Nyheter

Rennebu Røde Kors Hjelpekorps (RRKH) har søkt og fått godkjent to store redningsøvelser hver seg på to dager, og som involverer motorisert ferdsel vintersesong 2021.

Øvelse èn ved Granasjøen skal foregå fredag 29. og lørdag 30. januar, mens øvelsen på sørsiden av Ilfjellet vil pågå i tidsrommet fredag 5. og lørdag 6. mars.

Maksimalt seks snøscootere og tre ATV på belter kan delta i øvelsene, som altså vil foregå på østsiden av Granasjøen på Nerskogen og mellom Ilfjellet og E6, ifølge leder i RRKH, Stein Robert Haugen.

Store krav

– I dagens samfunn stilles det store krav blant allmennheten i forhold til kompetanse og utstyr hos redningstjenesten. Disse kravene gjør vi vårt ytterste for å tilfredsstille hver dag, og det vil alltid være behov for å kjøre øvelser, sier han.

Det lokale hjelpekorpset ser et stort behov for å avholde øvelser i kontrollerte former.

– Om ikke disse mulighetene finnes, blir skarpe oppdrag også en øvelse på en måte. Det er et dårlig alternativ, og noe som er særdeles uheldig for hjelpekorpset som redningstjeneste, pasient og pårørende, sier han.

Ønsker å være best mulig forberedt

Haugen sier at formålet med øvelsene i hovedsak er trening i håndtering av kjøretøy, og bli kjent i området på vinterstid. Hjelpekorpset ser et stort behov for å trene på dette, dette for å kunne være godt forberedt i akuttsituasjoner.

– Momenter som navigering, trasèvalg, kart, kompass, pasientbehandling og transport av pasient. Søk og redning er også en naturlig del av øvelsene, sier Haugen.

– Vi håper også på dårlig vær disse dagene og vil kjøre øvelsene på fredag kveld/natt, samt lørdag på dagtid, legger han til.

Mengdetrening under krevende forhold vil ha høy prioritet under øvelsene, og det er kun aktive og godkjente medlemmer av hjelpekorpset som deltar.