Palmer (77) trener seg i form igjen

– Bård hjelper meg slik at jeg gjør øvelsene korrekt, sier Palmer Gotheim til OPP. Pensjonisten har drevet i skifernæringen i en mannsalder, og vet hva det innebærer å bruke fysikken sin. Han erkjenner at ting ikke er slik de var før slaget i september.

– Men jeg skal få han godt igang igjen både når det gjelder balanse og styrke så han kan føle seg trygg i hverdagen, sier trener Bård Botten.

– Du blir ikke i form av å sitte hjemme og lese avisa, mener Gotheim, som etter den første benpress-øvelsen går over til en balanseøvelse.

Botten understreker at alle har gevinst av å trene, uavhengig av alder.

– En person i 70-årene responderer like godt på trening som en i 20-årene, sier han.

Gotheim hører på resultatene fra Hunt-undersøkelsen som viser at menn spiser alt for lite frukt og grønnsaker. Gotheim forteller at han spiser frukt daglig, uten å gå inn på hvor mye det er snakk om.

– Hva med grønnsaker?

– Jeg spiser grønnsaker stort sett i forbindelse med middagen. Det blir grønnsaker minst tre ganger i uka.

– Vil du si noe om alkoholinntaket per uke?

– Det kan i snitt bli en dram i uka, og så hender det at jeg tar en 33 cl boks med øl til middagen.

– Og den fysiske aktiviteten?

– Jeg går ganske mye når det er godt føre, men ikke når det er glatt. Ellers trener jeg litt balanse hjemme i tillegg til at jeg er her på treningssenteret. Bård er veldig flink til å få meg med på opplegget her; samtidig ser jeg fram til at det blir bart ute sånn at jeg kan ut å gå igjen.

– Hva med søvn; sover du mer enn sju timer i døgnet?

– Legger jeg sammen det jeg sover om natta med middagshvilen, blir det minimum sju timer.

– Røyking da?

– Jeg sluttet 6. januar i 1981. Hadde jeg fortsatt med det tobakksforbruket jeg da hadde, ville jeg neppe ha sittet her.

– Apropos sitte – blir det mye stillesitting i døgnet?

– Jeg har ett og annet å holde på med hjemme, så jeg tror ikke det blir så mye mer enn et par timer.