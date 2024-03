Kommunestyremøtet 14. mars var langt - veldig langt. Samfunnsplan, reguleringsplaner, økonomiske overskridelser og mye mye mer. De fleste folkevalgte hadde mer enn nok med å henge med i svinga denne maratondagen. Bortsett fra en representant – Thorvald Storli.

Han hadde ikke bare overskudd til å behandle saker, han hadde også overskudd til gjøre et lite propagandaframstøt, fra talerstolen denne dagen.

I behandling av en reguleringsplan ved Skarvatnet, hvor beitelag og reindrifta rettmessig har uttrykt skepsis til utbygginga, serveres følgende opplest fra selvskrevet innlegg: «Når det gjelder reindrifta er jeg litt i tvil. Lappekommisjonen av 1889 som leverte sin innstilling 1892. Foreslår ikke Trollheimen som reinbeitedistrikt. Det er det ikke i dag».

Jeg, og flere med meg, trodde ikke det vi hørte, men vi hørte det, og det ble behørig dokumentert på film.

Thorvald, det året du fylte 34 år ble en lang strid mellom grunneiere og den sørsamiske delen av befolkningen vår avsluttet. Det ble fattet et solid flertallsvedtak i Stortinget. Vedtaket sikret beiterett for reindrifta i Trollheimen. Lappekommisjonens innstilling av 1892 hadde for lengst gått ut på dato.

Har Stortingsvedtaket fra 1984 havnet i glemmeboka, Thorvald?

Dette er vanskelig å forstå som noe annet enn en bevisst handling for å spre tvil om reindriftas beiterettigheter i fjella våre. Hvorfor skulle du ellers bruke taletiden, til å børste støvet av «Lappekommisjonen av 1889», denne hektiske kommunestyredagen?

Du er leder av kontrollutvalget i kommunen, et utvalg som må ha tillit hos alle lag av Oppdal sin befolkning - for å kunne gjøre jobben sin. Det å spre uberettiget tvil om ei hel innbyggergruppes rettigheter, bidrar ikke spesielt til det. Spørsmålet mitt til deg er enkelt - Hva er du i tvil om?

Haakon Nordseth

Oppdal Venstre