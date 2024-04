Verdens viktigste yrke

En helaften med mat, meninger og mot krydret med musikk gjorde sterkt inntrykk på alle som var tilstede. 4 timer med høykvalitetsunderholdning og spissformuleringer gjør noe med oss. Utfordringen blir å konkludere og selv bidra til en positiv endring etterpå.

Man kan selvfølgelig trekke det dithen at nå er det kjøkkenhager som skal redde oss. Men vi har vel egentlig en helt annen konklusjon; verdens viktigste yrke må verdsettes på et helt annet nivå. Og verdens viktigste yrke må utvikles og styrkes. Både staten og forbrukeren må forstå at det må bli lønnsomt å produsere mat. Så lønnsomt at også neste generasjon vil velge å bli bønder. Hvis ikke er vi alle snart tapere.

Vi er som kjent dårligst i verden på selvforsyning. Kun 40 % av det vi spiser produseres i Norge. 60 % importeres. Skal vi klare å øke selvforsyningsgraden fra 40% til 50 % må vi ha flere bønder og større investeringsvilje fra staten inn i næringa. Velger vi å ikke sette slike fokus kan alternativet bli mye mer kostbart. Bittelille Norge med planteproduksjon i bare noen få måneder av året har lite å stille opp med i en uroligere verden der etterspørselen etter mat bare vil bli større.

Forbrukeren er sjefen. Det er alle oss som går med handlevogn som kan bestemme om det er vinn eller forsvinn for bonden. Putter vi utenlandske varer i vogna så kan det bety kroken på døra for norske produsenter. De ekstra sekundene det tar å snu en vare og finne ut hvor varen er produsert kan utgjøre enorme forskjeller. Forbrukerens bevissthet og krav om mer norskprodusert mat utfordrer kjedemakta. Da må kjøpmannen øke sin norskandel i hyllene sine.

I et demokratisk samfunn som Norge er det massevis av meninger om hvordan vi kan utvikle landbruket. Høyre og FrP satset for noen år tilbake hardt på kvantumspolitikk. Daværende landbruksminister Sylvi Listhaug viste til søreuropeiske produksjonsland og vedtok at hver enkelt melkebonde skal ha mulighet for å øke årlig produksjon til 900 000 liter melk – uten økning i melkepris. Så hun for seg at bonden skulle jobbe dobbelt så mye eller kanskje ti ganger så mye uten at lønnsomheten økte? Og så hun kanskje for seg at hver enkelt kommune skal ha en bonde hver? Det er i hvert fall det som har blitt konsekvensen i mange kommuner nå i ettertid.

Nå signaliserer Venstre tydelig at medlemskap i EU må være fokus. På hvilken måte kan det være løsningen? Har ikke Venstre sett de voldsomme demonstrasjonene i europeiske land lenger sør? Selvråderetten vi har her i Norge er ekstremt viktig for å kunne endre kurs. Lokaldemokrati og nærhet til produsentene er alfa eller omega, vi må for all del ikke la noen i Brussel bestemme vår landbrukspolitikk.

Vi er glad for at regjeringen har satt «Stortingsmelding om strategi for økt selvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket» på dagsorden. Vi mener at dette signaliserer den største og viktigste kursendring for det norske landbruk siden 70-tallet. Har du innspill til denne meldingen - ta gjerne kontakt med oss. Det er nå du kan påvirke! Kanskje kan nettopp ditt innspill gjøre en viktig forskjell for norsk matproduksjon.

Verdens viktigste yrke har fått litt ekstra oppmerksomhet. Det sender store forventninger, spesielt til oss som er politikere i regjeringspartiet Senterpartiet. Vi tar forventningene på alvor - for oss er det ekstremt viktig å innfri disse forventningene. Og vi er heller ikke fornøyd før verdens viktigste yrke får betalt som fortjent.

Med vennlig hilsen fra Oppdal Senterparti