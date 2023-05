Så hvor er du, kjære Sandra Borch? Og hvor er dere, Senterpartiet?

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret er et hån mot alle bønder som lojalt fortsatt holder ut i næringa, til tross for at vi ikke får betalt for jobben vi gjør. Det skriver Oppdal bondelags leder og sekretær i denne kommentaren.