Skiløyper i Gjevilvassdalen

Ut fra værmeldingene ser det nå ut til at det skal komme ca. 40 cm snø i Oppdal. Før den ulykksalige og meningsløse konflikten i Gjevilvassdalen eskalerte, ville det ha betydd oppkjørte skispor fra Osen og innover til Gjevilvasshytta og opp til Grøtsetra. I fjor vinter ble det oppkjørt alternativ løype langs iskanten på Gjevilvatnet. Dette var mulig med lav vannstand i vatnet og mye snø. Det er ikke sikkert at dette vil bli mulig i år.

Skiløypestriden Vis mer ↓ Veiløypa har ikke vært i bruk siden 2019.

Da vant de som ønsker å brøyte veien fram i lagmannsretten, som kjente kommunens reguleringsplan for Gjevilvassveiene ugyldig.

Det stoppet veiløypa etter 12 års arbeid for å sikre skiløypenettet i dalen. Retten mente alternative traseer var for dårlig utredet.

Nå arbeider kommunen med en reguleringsplan for skiløypene i dalen der en ser på seks ulike traseer, inkludert traseen på veien.

Nå skal alle skitraseer utredes, og så skal det nyvalgte kommunestyret fatte en beslutning om hvor løype skal legges. Men først skal det sikkert gjennomføres mange rettsaker.

Ser at en profilert advokat i Oppdal alt har kommet med «trusler» i media i forhold til saken om de såkalte alternative skiløypene som ble etablert i fjor vinter, så vi vet hva vi har i vente.

Når kan vi forvente skiløype i Gjevilvassdalen? Nå ser det enda mere komplisert ut enn før med det nye hyttefeltet i Solgrenda. Forutsetningen var at det skulle være vinterparkering i Osen, men det ser det ut til at ingen bryr seg om. Hva med det moralske aspektet? De som skaffet seg hytte i Hornlia, Vardammen, Festa, mm. De hadde forventet skiløype fra Osen og innover dalen. Blir løypa borte for å gi vintervei til blant annet Solgrenda, så er dette et svik som setter politikerne i Oppdal i et dårlig lys.

Hva kommer Oppdal kommune til å gjøre i vinter. Kan noen politikere svare på dette?

Skal vi bare holde oss på hytta? Skal vi stable barnebarn og pulker i bilen og kjøre inn i Storlidalen eller til Grøtsetra, eller kan vi likegodt holde oss hjemme?

Mvh Asbjørn Dypbukt