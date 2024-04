Det var mye bra å lese i innstillingen fra næringskomiteen om «Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket». Blant annet er det gledelig at det er enighet om at økt lønnsomhet i drift og investeringer er det viktigste tiltaket for å sikre at selvforsyningsmålet kan nås. I dette ligger også det viktige grepet med opptrapping av inntektsmulighetene for bonden. Det passer godt inn i vårt fjellandbruk at det nå er et større fokus på bruk av beiteressurser, og at en vil teste ut et mer teigbasert arealtilskudd som skal bidra til drift av krevende areal.

Det er også fint å lese at komiteen er stolte av den norske bonden og den kontinuerlige innsatsen for å forsyne landet med sunn og næringsrik mat.

Derfor er det også tilsvarende skuffende at de økonomiske virkemidlene ikke gjenspeiler de flotte ordene.

Dette gjelder beregningen av hvor mange timer som skal utgjøre et årsverk, normeringsfaktoren på 20% og avkastning på innskutt egenkapital (det at selve grunnlaget i jordbruket, altså jorda ikke gis en verdi i denne sammenheng).

Vi vil oppfordre våre folk på Stortinget til å lytte til landbruksorganisasjonenes krav. Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget er samstemt om hva som skal til. Vi trenger alle mat, og vi er avhengige av at noen produserer denne maten for oss. Men vi kan ikke forvente at det skal gjøres på dugnad, det må være til å leve av. Vi står nå ved et veiskille, det er mange unge som kunne tenke seg et yrke som matprodusent, men hvis ikke rammebetingelsene er på plass er vi redd de kommer til å velge seg en annen karrierevei. Hvem skal produsere maten vår da?

Vi krever derfor:

· Rett timetall (1700 timer pr årsverk)

· At normeringskravet på 20% fjernes

· Avkastning på all innskutt kapital (inkl. jord)

Det er nå det gjelder!

Hilsen et samlet politisk miljø i Oppdal:

Oppdal Arbeiderparti

Oppdal Senterparti

Oppdal Venstre

Oppdal Høyre

Oppdal Krf

Oppdal SV

Oppdal FrP

Oppdal Mdg