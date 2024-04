Påsken er lagt bak oss med et helt fantastisk skiføre og mye aktivitet i fjellet. Med litt slitne føtter og endret farge i fjeset er vi tilbake i hverdagen hvor vi blir påminnet debatten om naturen vår.

Vi er og har vært ivrige friluftsfolk siden vi kunne gå og har brukt naturen for påfyll av energi. På denne tiden av året setter vi stor pris på å se rypa som danner par i fjellet og elgen som endelig finner de første nye spirene på innmarka. Naturen er flott på denne tiden av året.

Vi er stolte distrikts-innbyggere som ser en stor verdi av at vi er vertskap for god folkehelse og sørger for at mennesket får tilfredsstilt sine urinstinkter ved å oppholde seg i naturen.

Debatten om hvor sårbar naturen vår er, har etter vår mening blitt veldig polarisert. De meningene som ofte kommer til uttrykk gir enten full støtte til utbygging av hytter og infrastruktur som bygger ned natur, eller er imot enhver form for utbygging fordi det vil ødelegge naturen.

Vi er enig med Trygve Slagsvold Vedum når han vil at vi fortsatt skal bygge hytter i Norge. Men det bør ikke gjøres på samme måte som de siste 40 årene.

De fleste kan nok avstå fra litt luksus og bygge hytter som er vesentlig mindre enn det vi har gjort de siste 25 åra. Det finnes gode løsninger for både energi og avløpssystemer, for å nevne en måte å fortsette denne næringen på.

Hyttebyggingen i seg selv har et vesentlig fotavtrykk i naturen. Men et minst like stort fotavtrykk er tilrettelegging av ferdsel inn i sårbare områder som for eksempel i Rondane eller på Dovrefjell. Både fotavtrykk og ferdsel er det mulig å gjøre noe med uten at det vil gå vesentlig utover lokalt næringsliv eller tilrettelegging for aktivt bruk av naturen.

Rundt de store byene er presset enormt og det blir tilført enorme midler for å løse flokene. Bare overskridelsene på Follobanen kunne gitt oss et dobbeltspor på jernbanen mellom Oslo og Trondheim som ville føre til en stor vekst i distriktene og mer bærekraftig transport for gods og personer.

Nå er det på høy tid å ta kontroll og legge til rette for en forutsigbar, balansert strategi på hvordan vi kan tilrettelegge for en utvikling som ikke tar knekken på eksisterende næringsliv og som tar vare på sårbare naturverdier.

Hilsen Harald Holm og Ola Øie