«Gleden ved Oppdal og Gjevilvassdalen – en hytteeiers bekjennelse»

Påskeferien 2024 er nettopp tilbakelagt og dermed også min 47-ende påskefeiring i den fantastiske Gjevilvassdalen. Tidligere år har påskeferien startet med en tur innom Fiona på Festa handel for en hyggelig prat samt å fullføre påskeinnkjøpene. Deretter gikk turen innover dalen. I Osen var det parkering.

Dilemma; Tidligere år har vi alltid dratt påskevarene innover på pulk/evt med bestilt scooter-transport – men dette er ikke mulig lenger. Bakgrunnen for dette er at vegen nå er brøytet og at mange av de alternative skiløypene ikke i det hele tatt er egnet for scooter-kjøring/tunge pulk-lass.

Hvert år siden Gjevilvassvegen ble anlagt som bomveg har vi betalt inn årsavgift. I de siste årene er det kommet en tilleggsavgift fra brøytelaget som i år er satt til 3900,-. Innkreving av denne avgiften er ikke regulert av lovgivingen.

Jeg forstår imidlertid ikke hvorfor jeg skal betale 3900,- for å få brøytet opp en veg som

Jeg har betalt bomavgift på i snart 50 år Jeg faktisk ikke vil ha - jeg er forkjemper for at det skal fortsatt være skiløype på veien. Innkreverne ikke har lovhjemmel for

Så beslutningen blir tatt om å kjøre inn til oppkjørselen til hytta – parkere pulken der, deretter returnere til Osen, og så gå tilbake.

Tidligere år har jeg egentlig satt pris på de 2,5 km med å slite seg selv og påskevarene innover samtidig som jeg blir passert av så vel 80-åringer som 2-åringer. Smil og god stemning er det som sitter igjen. Ved ankomst hytta var det deretter å låse opp hytta – få fyr i ovnen og få i seg en «Kåmmar» (En øl og Moskus-aquavit) for å ønske seg selv og andre velkommen til fjells og til Oppdal.

Utover påsken er det alltid slik at man vil ta en tur inn til Oppdal sentrum for å bunkre opp. Blid betjening og et fantastisk utvalg som frister. Oppdalinger er rause og hyggelige folk.

Gående langs vegen tilbake fra Osen til hytta tar jeg en tur nedom løypa som for tiden er anlagt langs vannet. Flott løype, men veldig skeiv trasé. Mange som sliter på veg innover til Gjevilvasshytta.

Skal jeg være helt ærlig så er antallet jeg ser mer enn halvert fra tidligere påskeutfarter. Tidligere kunne man treffe så vel landslagstalenter som treningsvillige utpå ettermiddagen på vegløypa innover dalen. Mangfoldet dette representerte ga liv i dalen.

På oversiden av hytta mi er det anlagt en annen skitrasé som også bærer preg av å være skeiv og ikke 6 m brei. Jeg observerer at trafikken i løpet av påska er mer enn halvert fra tidligere år. Dette medfører dessverre også at langt færre stikker innom meg og min familie på påskebesøk.

En kombinert ski- og gåtur inn til Gjevilvasshytta blir det også tid til i påska. Opplevelsen av å slå av en prat med alltid blide Randi, samtidig som man får servert hva man måtte ønske i glasset/koppen/fatet, er Norgesreklame av beste sort. Hjemturen først gående i gjørme, deretter i skeiv trasé, gir imidlertid ikke samme Norgesreklame-effekten.

I de fleste evalueringsskjema står det ; «Hvor stor er sannsynligheten for at du vil anbefale denne opplevelsen for dine kollegaer, venner og familie ?»

Før brøyte-historen ville svaret helt klart blitt 10 av 10. For påska 2024 er nok svaret nærmere 2 av 10……

Inger Helene Hals, hytteeier