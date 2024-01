Når verden går av hengslene og man lite kan gjøre med det, er det godt å kunne irritere seg over de nære ting.

Som for eksempel navnevalg på steder og etablissementer i bygda vår.

Nå har vi snart vennet oss til å si Møllen, når vi skal på Mølla og spise pizza. Selv om det skjærer i sjela. Ikke før har pulsen stilnet, kommer Das Alpenhaus, med Carousell und so weiter...

Den var verre å fordøye.

For oppdalinger med et forhold til både Nor Turisthotell, gamle Bokhandelen og Fjøsnebua må det gjøre vondt å se en slik nesegrus beundring for det internasjonale og utenomnordiske.

Og nylig kom nyeste skudd på stammen: Den Danske Dreng.

Ærverdige Grøseth Kafe har blitt brøsja opp, og det er sikkert vel og bra.

Men er det virkelig ikke mulig å finne på et navn som rimer litt med historie og kultur i Oppdal? Vi har mange i bygda som har vært flinke, i så måte. De kunne jo sikkert kommet med noen gode råd.

Hilsen Liv Turid Storli (som på ren trass sier Trolløyet i stedet for The Hill når jeg skal på Hovden)