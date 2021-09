Innvendingene mot bompengeinnkreving står seg

Meninger

Jeg viser til kommentarer til mitt innlegg om innkrevingsløsningen på Gjevilvassvegen og Grytdalsvegen fra Mads Svean Pedersen i Finter AS.

La det ikke være noen tvil: Jeg er en varm tilhenger av løsninger med innkreving av bompenger basert på videoregistrering. Dette er generelt svært gode løsninger for så vel brukere som for veiselskap. I mitt leserinnlegg på Opp.no 10. september har jeg pekt på noen forhold som jeg anser utilfredsstillende.

Jeg har dessuten beskrevet hvordan betalingsløsningen kan forbedres. Dessverre framgikk ikke dette av den forkortede versjonen av mitt innlegg, som stod på trykk i avisa 13. september.

Jeg er enig med Mads Svean Pedersen om mye, men ikke alt. Jeg er vel kjent med de ulike betalingsmåtene operatøren tilbyr. Jeg har selv erfart at de betalingsløsningene er gode, for de av oss som kan bruke elektronisk betaling. I mitt innlegg ga jeg da også honnør for de elektroniske betalingsløsningene.

Spørsmålet om rett til å bruke «tvungne betalingsmidler» er finjuss, regelverket er dessverre lite presist. Min vurdering er at betalingsmåte som medfører vesentlig høyere kostnad enn ordinære bompenger neppe er akseptabel. For en enkelt passering av bomstasjon på Gjevilvassvegen må brukere som bare kan betale via faktura betale kr 149.

Dette tilsvarer 213 % av ordinær bomtakst. Om en grundig juridisk vurdering, mot formodning, skulle konkludere med at ordningen er lovlig, er den like fullt urimelig. Sammenligningen som Mads Svean Pedersen gjør med avvikling av betaling med kontanter i bomringen i Oslo er ikke relevant. Bompengeinnkreving på offentlige veger er regulert av en egen forskrift, samt tilhørende bestemmelser gitt av Statens vegvesen. Det gjelder ikke innkreving av bompenger på private veier.

Om anonym passering skrev jeg i mitt innlegg 10. september: «Betalingsløsningen gir ikke mulighet til å passere betalingssnittet anonymt, dvs. uten at kjøretøyet identifiseres eller informasjonen blir slettet etter kort tid. For bruker som ikke er registrert hos operatøren eller har forskuddsbetalt på nettet blir faktura sendt til kjøretøyets eier, uten at brukeren kan anses å ha godkjent dette.»

Jeg kunne ha skrevet dette mer presist. Jeg presiserer derfor: Brukere som har registrert betalingsavtale med operatøren kan passere anonymt. Det gjelder ikke brukere som ikke kan eller ikke ønsker å betale elektronisk, typisk eldre mennesker som ikke behersker «data». Dette er min andre innvending mot manglende betalingsmulighet med kontanter.

Som jeg tidligere har påpekt vil bruker som ikke behersker data bare kunne betale med faktura. Slik betaling medfører vesentlig høyere kostnad enn ordinære bompenger. Ekstra uheldig er det at fakturaen sendes til bileier, som dermed får informasjon om hvor en lånt bil har kjørt. Løsningen representerer ikke godt personvern. Automat med mulighet til å betale med mynter og kort vil gi mulighet for anonym passering for alle brukere, og til at brukere som ikke behersker data kan betale det samme ved passering som registrerte brukere.

Det er hyggelig å lese i Mads Svean Pedersens innlegg at jeg har bidratt med gode råd om skilting. Jeg ønsker veiselskap og operatør lykke til med forbedring av betalingsløsningen.

Kjell Ivar Ødegård

Rambøll