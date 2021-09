Meninger

Det virker som om oppfatningen mennesker har av tid er veldig individuell. Man kan grovt sett dele oss inn i tre grupper. De som møter opp ti minutter for tidlig for å være på den sikre siden, de som møter opp presis på det klokkeslettet avtalen finner sted, og så har man dem som kommer for sent. Innenfor dette finnes det selvfølgelig nyanser. De fleste har nok vært en tur innom alle gruppene, men man har gjerne sterkere tilhørighet til én av dem. Tør jeg hevde.