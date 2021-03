Frykter grønn hytteturisme øker presset på miljøet

Meninger

Hva er det politiske målet for utvikling av fritidsboliger?

Professor i bygdesosiologi Reidar Almås spår opptur for bygda. «Hjemmekontor er den nye oljen. Vi kan jobbe fra hytta, og møtes på Teams og holde foredrag på Zoom».

Klaas van Ommeren mener Oppdal må utnytte hyttesuget. «Oppdalspolitikerne satte bremsen på ved siste rullering av arealplanen og slapp til få nye fritidsområder. En farlig politikk , advarer van Ommeren».

Et hytteområde med 29 hytter stoppes av statsråd Astrup. «Departementet begrunner stoppvedtaket med stor kapasitet på fritidsområder i kommuneplanens arealdel, forslagets følger for landbruket og reindriften i området, og ikke minst manglende helhetsvurdering av fritidsutbygging på Nerskogen.»

Grønn fritid A/S melder at «Åtte små hytter på Nerskogen skal stå ferdig i år og gi like lite miljøavtrykk som det ei vanlig hytte gjør»- et framtidsrettet prosjekt.

Ordfører Geir Espenes ønsker en endring i hytteutviklingen, en «grønnere» utvikling.

Nasjonalparken Næringshage arbeider innovativt for å utvikle «Grønn fjellhageby» som er et forprosjekt som har som mål å utvikle et nytt konsept for fritidshytter, der hovedfokus er bærekraft både når det gjelder bygg, bruk og omgivelser.

Skal en beregne miljøavtrykk av fritidshytteprosjekter må en ha klare kriterier for å forsvare grad av bærekraft. Ethvert prosjekt vil i denne sammenheng ha en pluss og en minus side – det vil si mer eller mindre bærekraftig. Enhver ny utbygging er en belastning på klima og naturmangfoldet. Det er med andre ord snakk om grad av miljøbelastning. Da må ikke «grønne prosjekter» komme i tillegg til mer miljøbelastende prosjekter.

Kommunene burde derfor ha en «arealplan» for ønsket fritidsbebyggelse. Hvilke områder som kan bygges ut og antall enheter. Et angitt akseptabelt utbyggingstall pr år. For hyttenæringa ville dette være mer forutsigbart. En utbyggingstakt som var mer langsiktig av hensyn til kontinuitet for bransjen. For tiden er det et uheldig press på hyttemarkedet som gir uønskede konsekvenser.

Alle innspill i debatten er viktig for å utvikle distriktene uten å komme i konflikt med internasjonale bærekraftmål. Derfor er dette en svært viktig diskusjon. Klimaendring og redusering av naturmangfold tvinger fram en endring. Da må en finne strategier der en sikrer at effekten av tiltakene får den tiltenkte effekt.

Naturopplevelse som «en vei til forståelse av nødvendigheten for endring til mer naturvennlige livsformer» kommer i denne sammenheng i konflikt med et hytteliv som stadig krever økt energiforbruk og bruk av naturområder. Da spørs det om målet helliger middelet.

I forbindelse med foreliggende utbyggingsplan høsten 2000, med etablering av 250 nye hytter i Gjevilvassdalen, kom jeg med følgende uttalelser i Opdalingen:

«Gjevilvassdalen har unike kvaliteter både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Det er derfor grunn til å be om at både grunneiere og politikere tenker seg om, ikke minst av hensyn til framtidige generasjoner».

«Helårsveg fram til Gjevilvasshytta , mange hytter med innlagt strøm og vatn gjør at dalen endrer seg (…). Med en slik utvikling legges det til rette for en fritid som er veldig energikrevende (…).En fortetting av eksisterende hytteområder, blant annet ved Osen, er en riktig vei å gå. Det samme gjelder mer sentrumsnære hytteområder».

Utviklingen må ikke føre oss inn i en situasjon der en satsing på «grønne» prosjekter blir en videreføring av en massiv hytteutvikling som krever en økt belastning på naturmangfoldet og økt energiforbruk.

Kort sagt er negativ påvirkning av miljømangfoldet et resultat av økt arealforbruk og økt ferdsel i stadig nye naturområder. Negativ klimapåvirkning er et resultat av økt energiforbruk.

NTNU presenterte et forskningsprosjekt av hvilke faktorer av hytteutvikling som gir økt belastning på klima. Materialvalg og transport i byggefasen er viktig i forhold til energiforbruk og utslippsproblematikk. Den klart største påvirkning på klima kommer imidlertid som et resultat av energibruk knyttet til transport til og fra, under opphold på hytta og energibruk ved bruk av hytta gjennom hyttas levetid.

Derfor blir kort avstand til hytta og nærhet til kollektive transportmidler viktig i denne sammenheng. Et hytteliv som er lite energikrevende under opphold. Utforming av hytta som er energibesparende. Dette bør konkretiseres.

Skal en forstå de ulike innspill må en se hvilke forutsetninger som ligger til grunn. Prioriterer van Ommeren vekst av hensyn til lokalsamfunnets økonomi framfor en bærekraftig hytteutvikling i forhold til klima og naturmangfold?

Almås kommer med et utspill som jeg tolker som et ønske om å legge til rette for å få mer ut av den eksisterende hytteetableringen. Det er en bærekraftig vei å gå. En vet at forskning fra andre land viser at skal en få folk fra byene til å etablere seg med sin kapital i bygdene er det totale opplevelsestilbudet avgjørende. Spesielt viktig er at attraktive naturområder er tilgjengelig og forvaltes på en forsvarlig måte.

Min intensjon med dette innlegget er å understreke hvor viktig det er at en tar en åpen debatt om videre utvikling av fritidsboliger i våre kommuner. Et seminar om saken burde være i kommunenes og Næringshagens interesser.

Børge Dahle