Meninger

Innen flyging er det strenge krav til å vedlikeholde ferdigheter. Ett eksempel: For å ta med passasjerer må en ha minst 5 landinger og 5 avganger siste 90 dager.

Kravet om glattkjøringskurs kom fordi vinterføre krever helt andre ferdigheter enn bar og tørr asfalt.

I de siste åra har stadig mer av veinettet fått barmarkstrategi. Dette skyldes som alt annet kostnader. Skjær foran og salt bak er blitt løsningingen som gir entreprenør best bunnlinje i regnskapet.

Når det er glatt på vinterføre i temperaturer under 10 kuldegrader skyldes det som oftest salting. Denne seige saltblandingen har nok forårsaket mange dødsulykker.

I nysnø vil dette enda lettere fremkalle planing, dvs at dekket sklir over veidekket med denne sørpa mellom dekk og veibane.

Statistikk viser at hvite vinterveier gir få dødsulykker. Dette skyldes at sjåfører holder lavere fart, har bedre sikt, mer forutsigbar friksjonskoeffisient og viktigst - GIR JEVNLIG TRENING PÅ VINTERFØRE.

Min påstand er at salting dreper. Det kommer uansett føreforhold i løpet av en vinter som krever glattkjøringsferdigheter.

Da dette kurset kun kreves før førerprøven, samt at bare veier ikke gir noen trening, vil mange tidvis utsettes for livsfare på norske vinterveier.

Statens Vegvesen sin ulykkesgruppe vil aldri komme med denne konklusjon. Like lite som at de vil innrømme at enkelte svinger er konstruert med feil dosering, kurvatur, slik at sentrifugalkraften blir større enn sentripetalkraften. Denne balansen er jo like viktig som gode dekk ( god nok friksjonskoeffisient ).



Med vennlig hilsen

Odd Nyberg

Sivilingeniør