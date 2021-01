Meninger

Skrevet av Elisabeth Hals





Etter både formannskapsmøte og avisartikler de siste dagene har saken om skiløyper i Gjevilvassdalen igjen kommet på dagsorden. Jeg skjønner at dette tar på i og med at det ser ut som du står alene i dette, men ikke gi opp ordfører, jeg står gjerne sammen med deg.





Når du forteller om e-post kampanje som sluker både tid og krefter er det nok like ressurskrevende for de som sitter på andre siden i saken. Håper du forstår at dette først og fremst ikke er for å gjøre hverdagen din vanskelig, men dette er dypt fortvilte mennesker som har mistet noe veldig verdifullt.

Vi så tidlig under pandemien hvor viktig hytta er for det norske folk. Nå er det mange som enten har usikker tilgang til sine hytter eller ikke lenger har det friluftstilbudet de gjerne kommer til Oppdal for å benytte.





Vi i Venstre forholder oss til de vedtakene som er gjort i saken, selv om vi slett ikke var enige i dem. I likhet med deg forsøker jeg nå å se hvilke mulighetsrom som faktisk ligger foran oss.

Men jeg er svært forundret over at du mener at løype på veien er umulig. Hvorfor det? Det er ikke noe mer umulig enn løype langs alternative traseer.

Jeg stiller meg undrende til at du nå freder veien og sier at enten blir det alternativ trase eller ingen skiløype. Hvor i dommen fra Lagmannsretten står dette?





Det er riktig at kommunen tapte saken og at de partene som ønsker å brøyte kan gjøre det, men de må ikke. De kan faktisk velge å la være. På samme måte kan de som har eiendommer langs alternative traseer velge å stille grunn til disposisjon, men de må ikke. Det er ikke frivillighet for skiløype verken på eller utenfor vei. Hvorfor er det forskjell på dette?





De som ønsker å brøyte kan kun gjøre det til næringsformål, det er klart og tydelig stadfestet i jordskifteretten. Hva om vi tilbyr kompensasjon for tapte næringsinntekter? Dette gjelder ikke særlig mange, men tenk så stor betydning det har for alle de som venter på skiløype? Her kan vi faktisk få til noe.





Jeg står gjerne sammen med deg, men da må du være med på at løype på veien også er et alternativ i denne saken.

Hvis det ikke er aktuelt, tror jeg du må få pådriverne i Sp på banen, for det blir heftig å stå i dette alene.









