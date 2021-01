Pelsdyrbøndene fortjener en rettferdig erstatning

Meninger

Regjeringen har fremmet et lovforslag som kan bli et godt utgangspunkt for en rettferdig erstatningsordning for norske pelsdyrbønder. Lovforslaget sørger for større rettssikkerhet for bøndene enn tidligere ordninger har lagt opp til. Det er likevel noen momenter som må bli ivaretatt i forslaget.

Uansett om man var for eller mot nedleggelse av pelsdyrnæringen, har det vært krevende å se den kampene pelsdyrbøndene er har måttet føre for å få en rettferdig erstatningsordning. Tre år etter at forbudet ble tatt inn i regjeringsplattformen nærmer det seg en avslutning på saken. Etter å ha levd tre år i total uvisshet, fortjener norske pelsdyrbønder at saken avsluttes med en rettferdig ordning som sikrer full erstatning. Dette er i tråd med Stortingets intensjon og er det eneste som kan sikre at bøndene kan komme seg videre i livet, helt skadesløse.

Lovforslaget må ivareta følgende momenter:

· Regjeringen og Stortinget må sørge for at pelsdyrbøndene kan få erstatningen sin uten lange prosesser i forvaltningen eller rettssystemet.

· Det må legges tydelige føringer for hvordan kompensasjonen skal beregnes. Dette for å sikre at bøndene faktisk får full erstatning, samtidig som det gir forutsigbarhet til de som skal beregne erstatning.

· Alle pelsdyrbønder må inkluderes i ordningen for erstatning. Loven legger opp til at bare de bøndene som holdt dyr den 15. januar 2018 blir en del av ordningen. Bønder som hadde et midlertidig opphold i driften grunnen sykdom, etterutdanning etc. utelates fullstendig. Det må endres.

· Pelsdyrbøndene må slippe å betale inntektsskatt av erstatningen de mottar. Dette er ikke frivillig at de må søke erstatning.

Disse punktene må bli ivaretatt for at pelsdyrbøndene skal få den rettssikre og rettferdige erstatningen de fortjener. Det er på tide å sette et endelig punktum for denne saken.

Mvh styret i Oppdal KrF v/ Heidi Pawlik Carlson, leder