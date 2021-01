Meninger

Av alminnelig høflighet, skikk og bruk i tillegg til dannelse, avsto jeg fra denne hilsenen til det nå begynner å avta med å ønske hverandre godt nytt år.



Godt nytt år er et ønske vi alle har, et ønske vi nå trenger gå i oppfyllelse etter et vanskelig år for de aller fleste.

Grønt nytt år er et faktum. Grønne tanker slår stadig sterkere rot i oss mennesker.

For oss i MDG her i Oppdal, kan vi etter litt over ett år i kommunestyret, ikke skryte særlig mye av markante gjennomslag. Allikevel er det lett å se at de grønne tankene har slått rot i alle partier.

Lokalpolitikere fra alle partier i kommunestyret har fra talerstolen i kommunestyret innledet innlegg med å på forskjellige måter forklare at de ikke har gått over til MDG.

Heldigvis opplever jeg ikke negative reaksjoner på mitt politiske engasjement i Oppdal og Trøndelag. Det begrenser seg til forsøk på å være morsom i private meldinger. Hersketeknikker og stråmannsargumentasjon i lokalpolitikken, er nesten ikke-eksisterende.

I rikspolitikken har regjeringen lagt frem en klimaplan som bare for bare få år siden, ville blitt karakterisert som radikal ekstremisme. En spådom i 2010 om at joviale, folkelige Bård Hoksrud i 2020 skulle kjøpe seg el-bil, ville blitt latterliggjort.

I MDG syns vi imidlertid endringene går for sakte. Tiltak vi fremmet for 10 år siden, er de fleste partier positive til i dag. Slik tror vi det er med politikken vi fremmer i dag også, blir ikke det vi fremmer nå en relativitet før om 10 år, er vi for sent ute. Det gjelder både naturvern, miljø- og klimatiltak.

Felles for både den nasjonale og den regionale grønne bølgen er at den mangler viljen til å prioritere.

I regjeringens plan for å redusere utslippene frem mot 2030 følger det nesten ingen penger med utenom en gigantisk grønnvasking av olje- og gassindustrien gjennom å elektrifisere produksjonen. De som forstår at klimakrisen er global, vil også forstå at elektrifisering av oljeproduksjonen er å kaste søpla over til naboen. Bortsett fra dette, er det lite annet enn utredninger og utsettelser å finne.

Akkurat det samme ser vi lokalt. Vi prater om klimatiltak, klimatilpasning og bærekraftsmål, men når vedtak skal fattes trumfer hastverk, penger og arbeidsplasser det vi innerst inne vet må til. Som når undertegnede foreslo å bruke bygging av elevkantine som prøveprosjekt for innovativ anskaffelse. Høyre dundret neven i talerstolen og proklamerte at nå hadde vi endelig vedtatt elevkantine, nå skulle det bygges uten forsinkelse som følge av nye tanker. Og slik ble det.

I 2020 opplevde vi også i Norge at hverdagen vår ble forandret. Mange er uenige, men pandemien skyldes med stor sannsynlighet en såkalt zoonose, smitte fra dyr til mennesker. Denne smitten kan skyldes matvaner som oppsto som følge av en økologisk kollaps i Kina for nesten 60 år siden. Da dro Mao monokulturer i jordbruket til det ytterste, økosystemet kollapset og hungersnød oppsto.

Tragedien i Gjerdrum kan også være en konsekvens av at vi mennesker breier oss ut så mye som vi gjør. Vi breier oss ut til tross for manglende eller utilstrekkelig faktagrunnlag.

I MDG er vi klar på at naturmangfoldsloven må telle like mye som plan- og bygningsloven. Ny kunnskap vil gjøre at gamle vedtak kanskje må omstøtes. Vi kan ikke komme dit at gamle vedtak gjør oss handlingslammet. Dette vil vi følge opp, også juridisk.

Vi er klar over inntrykket som har festet seg om at MDG er et byparti. Vi er sterkest i byene, i tillegg er media mye mer aktive med å beskrive politikk som gjennomføres der. Den avisen som helst skriver om vår politikk, og der vi lettest slipper til, er Nationen. Vi mener selv vi har en god distriktspolitikk.

I og med at SP nå er kraftig på banen i forbindelse med innføringen av soner med nullutslipp i Oslo og Bergen, er det på sin plass å nevne at vi er mange i MDG som mener at den mest klima- og miljøvennlige bilen, er den bilen du allerede har. Og når det nye partiprogrammet presenteres, er jeg sikker på at mange vil se at vi har en god landbrukspolitikk.

Stortingsvalget nå i år er viktig. Vi håper for første gang å passere sperregrensen nasjonalt. I og med at vi fikk 7,6% ved fylkestingsvalget i 2019, bør det være en viss realisme i det. Med å bryte sperregrensen vil få en representasjon som speiler valgresultatet nasjonalt.

Da får vi ikke bare et grønt nytt år, men et grønnere nytt år.

Arne Rønning

Leder i Oppdal og Rennebu MDG