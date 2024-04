Langfredag samlet Nerskogen Grendelag og Sørøyåsen hytteforening hyttefolk og fastboende til snøfestival - og det ble vellykket, røper sekretær Siv Remetun Lånke i Nerskogen Grendalag til OPP.

– Det ble et fantastisk vellykket påskeskirenn med over 300 startende og rundt 450 tilskuere på stadioen. Det er artig at så mange folk stiller opp og skaper stor stemning, det er ingen tvil om at store og små setter pris på dette arrangementet, forteller hun.

Jørn Hoel fylte Nerskogen kapell sist onsdag. Foto: Privat

Onsdag inviterte grendelaget til konsert med Jørn Hoel i Nerskogen kapell. 115 personer fikk oppleve et flott arrangement der artisten underholdt med gode historier og minnerike sanger.

Arrangøren fikk mange gode tilbakemeldinger fra publikum og artisten selv var godt fornøyd med både kapellet som konsertarena og publikum.

Mange fine islykter ble utstilt ved Joker Nerskogen. Foto: Privat Foto: Privat Foto: Privat Foto: Privat

Det ble også invitert til islyktkonkurranse ved Joker Nerskogen samme kveld. Mange fine lykter ble stilt ut og vinner ble kåret og premiert.

– Neste år håper vi på enda flere lykter!

Lange svev i hoppbakken på Nerskogen. Foto: Privat

Folk stimlet rundt bakken da de dristigste kastet seg utfor. Foto: Privat

Arrangementene har skapt aktivitet for både fastboende og hyttefolk .

– Nerskogen grendalag er godt fornøyd med påskens arrangementer. Vi ønsker å bidra til aktivitet når fjellet fylles med folk, vi har tro på at det gjør grenda vår som destinasjon enda mer attraktiv, forteller Siv Remetun Lånke.