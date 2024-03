Telemarkkjøreren Tove Thun satset ikke like mye på skikarrieren som før da hun sikret seg den gjeve Kongepokalen, fortalte Opdalingen 14. mars 1997.

Thun ble tildelt Kongepokalen etter å ha vunnet gull i storslalåm og gull sammenlagt i NM. I tillegg tok hun NM-sølv i klassisk.

Dette var andre gang at Kongepokalen ble satt opp innen telemark. Og det var første gangen at den gikk til en kvinne.

Det var verdens suverent beste kvinnelige telemarkutøver gjennom de to siste årene som ble den kongelige hederen til del. Både i 1995 og 1996 ble Tove Thun verdensmester i telemark klassisk, telemark storslalåm og telemark sammenlagt.

I «Norsk idrettsleksikon» fra 2012 av Tom A. Schanke er Thun oppført med hele tolv VM-medaljer innen telemark. Av disse tolv medaljene er det sju gull, to sølv og tre bronse.

Man kan derfor trygt slå fast at Tove Thun var dronningen av telemarkkjøring.

Da hun vant Kongepokalen i 1997 hadde Thun gitt seg som telemarkkjører på heltid. Like fullt vant hun begge åpningsrennene i 1997-sesongen, med til sammen tolv sekunders margin.

Selv var hun ikke overrasket. Det kom ikke som en bombe, ettersom hun lå ganske langt foran de andre i 1996-sesongen, uttalte hun til Adresseavisen. «Men jeg hadde ventet at de andre var kommet litt nærmere», sa hun, og markerte at hun ville ha vært fornøyd med en plass blant de tre beste.

Da Tove Thun ble trippel verdensmester i 1995, var dette det første offisielle verdensmesterskapet i telemark. Det deltok utøvere fra 17 ulike nasjoner i mesterskapet, som ikke overraskende ble dominert av nordmenn.

Som Oppdals eneste verdensmester på ski var Tove en selvskreven kandidat da Opdalingen ba sine lesere om å kåre «Årets oppdaling 1995». I avisens omtale av «årets oppdaling» fortalte redaktør Ove Karlsvik at Thun i sin tid hadde vært en glimrende alpinist. Stygge skader satte en stopper for karrieren, men hun trente seg opp igjen, og kom tilbake for fullt – i en ny sport.

Selv mener Thun at bakgrunnen som alpinist hadde stor betydning for at hun hevdet seg såpass raskt i telemark.

Tove Thun Almlid, som hun heter nå, har også bakgrunn fra en lang rekke andre idretter. I dag markerer hun seg først og fremst som fotballtrener for et av Oppdals jentelag.