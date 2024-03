– Vi har endret fra påskeaften til skjærtorsdag fordi vi ikke ønsker å konkurrere med gudstjenester og andre arrangement i påska. Så vil alt foregå digitalt, for på denne måten å nå flest mulig.

Det sier initiativtager Rune Skjolden, som sammen med fru Herborg samt Evy-Ann og Ingebrigt Drivstuen går sammen og gjenskaper fjorårets suksess; Kor ska oss reis?, den lokale utgaven den legendariske reisequizen på NRK.

Håper hyttefolket blir med

Vår egen Viggo Valle forteller at årets utgave i stor grad følger malen fra i fjor.

– Vi satser på å nå hyttefolket, så de som er på tur rekker fint å være tilbake før vi starter. Fortsatt er dette en quiz der flere opplysninger leder frem til rett reisemål og som i fjor er alle hjelpemidler tillatt. Og så er det selvsagt fortsatt premier å vinne, sier Skjolden.

Evy-Ann Ulfsnes, Herborg Skjolden og primus motor Rune Skjolden hadde noen hektiske, men først og fremst artige timer rundt kjøkkenbordet under påskelabyrinten «Kor ska oss reis?» i 2023. Foto: Jan Inge Flå

Oppfordringen til folket er å gi seg med, enten fra hjemmet eller fra hytta, kort sagt fra hvor som helst så lenge det er tilgang til nettet.

– Vi bruker appen Teams, så her møtes vi i et digitalt møterom. Vi har satt en grense på 25 lag og flere er allerede påmeldt, så her er det ingen grunn til å nøle for de som kan tenke seg å bli med, sier han.

Aldersspredning

Skjolden forteller at arrangøren har gjennomført planleggingsmøte og faktisk har jobbet med reisemålene helt siden påska i fjor.

– Vi oppfordrer deltakerne til å følge med på nyhetsbildet, og så er det en klar fordel med en viss aldersspredning i laget. Det kan godt hende at 10-åringen for den saks skyld 70-åringen sitter med nøkkel til løsningen, sier han.

Fjorårets vinnere av Kor ska oss reis? ble Soknedalsfamilien Dragset; Vetle Haugseth Dragset (f.v), Imre Haugseth Dragset, Erlend Dragset, Martine Haugseth Dragset, Merete Haugseth, Heine Haugseth Dragset og lagkaptein Ingolf Dragset. Foto: Privat

Skjolden forteller at de gleder seg til spørreleken, ikke minst basert på erfaringen fra fjoråret.

– Vi opplevde ingen tekniske utfordringer i fjor, så erfaringen med digital konkurranse er god. Responsen fra folket var også god, så alle mann gleder seg, vi hadde det jo også fryktelig artig, sier han.

Korset får overskuddet

I likhet med i fjor er deltakeravgiften relativt overkommelig, og i likhet med i fjor går overskuddet til Rennebu skolekorps.

Kor ska oss reis? arrangeres skjærtorsdag 28.mars fra kl. 17.00 og varer i om lag to og en halv time, inklusive pause. Påmelding med navn på lag og deltakere sendes til herborgtrilling2@gmail.com.