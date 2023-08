Vakker utsikt fra gården Trøin, mot Oppdal sentrum. Foto: Maren Skarsheim

Ane og Hans fant drømmehjemmet

Rett ved parkeringa til Svarthaugen ligger et idyllisk småbruk. Her er Ane Røtvei (25) og Hans Mjøen (25) godt i gang med oppussingen av det over 80 år gamle våningshuset.