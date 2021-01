Nest varmest i historien

Magasinet

Det viser værstatistikken for Sæter værstasjon og data for Oppdal fra Meteorologisk Institutt, som OPP har gått gjennom. Middeltemperaturen i 2020 ble 5,0 grader, kun 2014 med en rekordvarm sommer har vært varmere med 5,4 grader.



Det ble satt to månedsrekorder i fjor. Mens årets januar har vært rekordkald og kan bli tidenes kjøligste, var fjorårets januar den mildeste januar i moderne tid.

For andre gang siden 1976 endte januar opp med en middeltemperatur på plussiden med 1,1 grader. Når også desember endte med pluss 0,5 var det igjen kun to måneder som endte opp med minusgrader i middeltemperatur.



Det viser endringene i temperaturene i Oppdal de siste 45 årene. På 70- og 80-tallet var mars og november alltid kjølige vintermåneder, på 2000-tallet har det stadig oftere skjedd at våren starter tidligere og ikke minst høsten henger lenger i.



Vi fikk i 2020 også den varmeste junimåneden på 45 år med middeltemperatur på 15,1 grader, i snitt var hver dag i juni 2.5 grad varmere enn den nest varmeste junien som vi fikk i 1992.



Det falt 603,6 millimeter i fjor, som er i det øvre sjiktet av årsnedbør på 2000-tallet. Det er ingenting mot våte 1997, da kom det 900 millimeter!



Fjorårets varmeste dag var 26. juni da det ble målt 27,5 grader, mens fjorårets kjøligste dag kom fire måneder tidligere. 26. februar ble det målt -13,5 grader. Det våteste døgnet ble 6. februar med 26,6 millimeter.