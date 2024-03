Søndag spilte Åge Aleksandersen som første artist i Bjørn Eidsvågs overraskelsesbursdag i Spektrum.

Hele konserten kan du se på NRK skjærtorsdag.

I dag fyller Åge selv 75 år, men noe overraskelsesfest á la Eidsvåg blir det ikke.

I bursdagspresang til seg selv gir han derimot ut låt med rapperen Jørgen Nordeng – alias Jørg-1 fra Tungtvann og Joddski.

Låta heter «Ugress & Villskudd», og handler om den lille mannen som samfunnet gjerne ser ned på, selv om vi alle er like mye verdt, i følge et intervju Aleksandersen Adresseavisen har gjort med jubilanten.

Oppdalingen Hans Olav Strand har mikset og redigert låten, som Skjalg Råen har produsert.

– Det har preget låta at det er litt nye folk med. Det ble «litt trøkk på skjiten», sier Åge til adressa.no

Hytte i Oppdal

Åge røper ikke i intervjuet hvor han skal feire bursdagen, men forteller at han gjerne drar til hytta i Oppdal for å slappe av.

I et intervju med OPP i mai i fjor ville han ikke røpe nøyaktig hvor hytta i Oppdal ligger.

Det var mange årsaker til at de valgte seg Oppdal igjen, etter at de solgte hytta ved Hitra.

– Der vi er i livet nå tror vi det er veldig bra for oss å være her oppe, sa Åge til OPP i fjor, og la til at de har veldig gode minner fra Oppdal.

Fra midten av 80-tallet og fram til 1997 hadde familien hytte i Lainsbyn i Stølen, og der bodde Åge i månedsvis av gangen mens han skrev låter og stod på ski.

Flere av låtene på Solregn fra 1989 ble skrevet i Oppdal, deriblant Dekksgutten, som skildrer minner fra oppveksten i Namsos.

Enestående

De brukte lang tid på å finne stedet der de skulle ha hytte denne gangen. Han og kona Torhild syklet milevis rundt i Oppdal på leting etter den fineste plassen.

– Så falt valget på der vi havnet, og det synes vi er enestående, sier den nyfrelste elsykkel-fantasten.

Som sier til OPP at det er lett å ha hytta som base når han turnerer, siden Oppdal er såpass sentralt.

– Det er bare å sette seg på toget, sier han.

Åge Aleksandersen var på turne første gang i 1969, da som medlem av Prudence, sammen med blant andre Terje Tysland som gjorde oppdaling av seg midt på 80-tallet.

Da Prudence gav seg i 1975, startet han det første Sambandet i 1976. De holder på ennå, fram til neste høst da tre avskjedskonsertene på Lerkendal setter punktum for en eventyrlig rockebandkarriere.

Gratulerer med dagen, Åge - og under her kan du skrive din gratulasjon til Åge!