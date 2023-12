– Dette er et samarbeid med baptistkirken som vi har hatt hvert år. Det bruker å være fullt hus og veldig trivelig på disse konsertene, sier Alf Morten Olsen, korleder i Oppdal Gospelkor.

Lokale bidrag

På søndag synger de i Oppdal Kristne Senter. Her får publikum høre både solofremføringer, gospelmusikk og tradisjonsrike julesanger.

– Det blir en sarlig blanding. Når vi får litt kaffe og litt servering i etterkant så må jo dette bli veldig bra.

I samspill med koret får publikum oppleve flere musikalske innslag. Gjert Kristian Øhrn er med på piano, Fride Medgarden og Gunvor Fagerhaug kommer også med bidrag.

Fride Megarden Foto: Morgan Frelsøy

I julen holder vi på tradisjonene

Olsen slår et slag for tradisjonene når det kommer til høytiden.

– Det blir mye kjent og kjært, det er jo det vi vil ha til jul. Det er tradisjonene som setter oss i julestemningen og som tar oss dit vi vil være.

Og han tror det er spesielt viktig i år.

– Det er spesielt viktig i en tid som denne at vi har evnen til å holde fast ved tradisjonene slik at vi føler at vi har noe å holde i. I en verden der alt flyter, så har vi et anker og noen tradisjoner. Vi har noe som vi føler er det samme år etter år, og det tror jeg er bra for oss, sier han.

Alf Morten Olsener leder i Oppdal Gospelkor Foto: Arkiv

Gode følelser

Formålet med er å spre gode følelser inn mot høytiden og sette stemninga, rett og slett.

– Vi synger inn julen med gode følelser og gode vibrasjoner. Vi har sagt det vært år at vi må prøve å fornye oss, men vi har landet på at det er tradisjonene og det kjente og kjære som er det vi vil bringe til publikum. Det er det vi er mest glad i.

På mandag synger koret i Lønset kirke, mens på julaften synger de julen inn under julegudstjenestene i Oppdal kirke.